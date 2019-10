"makro: Geld & Moral": 3sat-Wirtschaftsmagazin auf der Frankfurter Buchmesse (FOTO)

Mainz (ots) -LivesendungFreitag, 18. Oktober 2019, 21.00 UhrModeratorin Eva Schmidt spricht auf der Frankfurter Buchmesse mitAutorinnen und Autoren darüber, welchen Stellenwert ethischeGrundsätze in der Wirtschafts- und Bankenwelt einnehmen. 3sat zeigt"makro: Geld & Moral" am Freitag, 18. Oktober 2019, um 21.00 Uhr inErstausstrahlung.Kommerz und Moral - geht das zusammen? Norwegen, das diesjährigeGastland der Frankfurter Buchmesse, hat der Welt mit seinemStaatsfonds vorgemacht, wie bei Geldanlagen die Moral zum Tragenkommen kann. Der Fonds investiert das Ölvermögen der Norweger nachethischen Grundsätzen. Norwegens Staatsfonds darf sich nicht anUnternehmen beteiligen, die ihr Geld mit Waffen, Tabak und demEnergieträger Kohle verdienen. Ein Ethikrat schaut sich zusätzlichdie Geschäftspraxis an. Firmen, bei denen Korruption oderKinderarbeit vorliegt, werden ausgeschlossen.Auf der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt spricht Eva Schmidtmit der Soziologin Claudia Czingon über ihr Buch "Die Berufsmoral derBanker. Potentiale und Grenzen finanzwirtschaftlicherSelbstregulierung" und mit Stephan Lessenich, Professor derSoziologie, über sein Buch "Grenzen der Demokratie. Teilhabe alsVerteilungsproblem". In einem weiteren Beitrag geht es um das Buch"Kapitalismus, Märkte und Moral" der Historikerin Ute Frevert.Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos der Moderatorin Eva Schmidt sind erhältlich über ZDF Presseund Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/makro3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell