"makro: Abschied vom Welthandel?": 3sat-Wirtschaftsmagazin über die Zukunft des globalen Handels (FOTO)

Freitag, 28. September 2018, 21.00 UhrErstausstrahlungNeue Zollschranken und Handelsbarrieren belasten internationaleWarenströme, Wirtschaftsverflechtungen lösen sich, auch derpolitische Ton wird rauer. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro:Abschied vom Welthandel?" (Erstausstrahlung) fragt am Freitag, 28.September 2018, um 21.00 Uhr: Ist die Globalisierung einAuslaufmodell? Es moderiert Eva Schmidt.Nationale Abschottung, erpresserische Forderungen undSanktionsdrohungen treten an die Stelle von offenen Märkten undweltweiter Zusammenarbeit. Wirtschaftliche, politische und selbstmilitärische Fragen verschwimmen zu einer unübersichtlichenGemengelage. Ist das alles nur ein vorübergehender Sturm? Oderstecken wir schon in einem weltweiten Wirtschaftskrieg? DieGlobalisierung als Wirtschaftsmodell scheint jedenfalls am Ende. Dochwas kommt danach?