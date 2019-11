"maischberger. die woche" am Mittwoch, 6. November 2019, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) -Wird der Streit um die Grundrente zum Scheidungsgrund für die "GroßenKoalition"? Das fragt Sandra Maischberger den verantwortlichenSPD-Minister Hubertus Heil.Die Aktivistin Carola Rackete sorgt in der Klimadebatte für Aufsehen:Sie fordert einen radikalen Naturschutz, Verzicht auf Flugreisen undwill Unternehmen finanziell für mangelnden Klimaschutz bestrafen.Darüber streitet sie mit der FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg.Nicht nur die GroKo-Parteien SPD und CDU stecken in der Krise,sondern jetzt auch der FC Bayern. Verhagelt die Trainerentlassung denAbschied von Uli Hoeneß? Die Themen der Woche erklären, kommentierenund diskutieren Moderator Johannes B. Kerner, "Welt"-HerausgeberStefan Aust und der Unternehmer Dirk Rossmann.Die Gäste:Hubertus Heil, SPD (Bundesminister für Arbeit und Soziales)Carola Rackete (Aktivistin)Linda Teuteberg, FDP (Generalsekretärin)Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator)Stefan Aust ("Welt"-Herausgeber)Dirk Rossmann (Unternehmer)"maischberger.die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit vincent production GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell