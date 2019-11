"maischberger. die woche" am Mittwoch, 27. November 2019, um 22.45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Es ist der vielleicht größte Kunstraub der jüngeren Geschichte:Einbrecher stehlen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden Juwelen von unschätzbaremWert. Dazu zu Gast: die Kunstsachverständige Heide Rezepa-Zabel ("Bares fürRares).Vor dem AfD-Parteitag: Kommt es am Wochenende zum Machtkampf zwischen demradikalen Höcke-Flügel und moderaten Kräften? Das fragt Sandra Maischberger denAfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen.Der Ton wird schärfer: Kurz vor Ende der Abstimmung über den SPD-Vorsitz nehmendie gegenseitigen Attacken zu. Wie gefährlich wird der Machtkampf für die GroKo?Schwere Vorwürfe gegen Prinz Andrew: Bringt die Epstein-Affäre die britischeMonarchie ins Wanken? Milliardär gegen Milliardär: Hat Michael Bloomberg imUS-Wahlkampf eine Chance gegen Donald Trump? Sie erklären, kommentieren unddiskutieren: der Focus-Autor Jan Fleischhauer, die Finanzexpertin Sandra Navidiund der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.Die Gäste:Jörg Meuthen, AfD (Bundesvorsitzender) Heide Rezepa-Zabel (Kunstsachverständige,"Bares für Rares") Sandra Navidi (Finanzexpertin) Jan Fleischhauer("Focus"-Kolumnist) Albrecht von Lucke (Politikwissenschaftler)"maischberger.die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestelltvom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4451050OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell