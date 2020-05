"maischberger. die woche" am Mittwoch, 27. Mai 2020, um 23:45 Uhr (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Hilfspakete in Milliardenhöhe, Kaufprämien für Autos und Konsumgutscheine - die Politik diskutiert darüber, wie die deutsche Wirtschaft wieder angekurbelt werden kann. Was hilft, was schadet? Dazu zu Gast: der Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz.Die ohnehin schon katastrophalen Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern werden durch die Corona-Krise weiter verschärft. Was kann Deutschland tun, um den Menschen dort zu helfen? Zu Gast im Studio: Schauspielerin Katja Riemann, die sich seit Jahren für geflüchtete Menschen engagiert. Sie berichtet außerdem über die prekäre Lage vieler Künstler, die von der Corona-Krise betroffen sind.Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Debatte um die Corona-Maßnahmen weiter befeuert. Er will in seinem Bundesland viele Einschränkungen komplett aufheben. Viele Wissenschaftler und Politiker sind entsetzt und warnen vor zu viel Unbekümmertheit.Es diskutieren, kommentieren und erklären: der Moderator Reinhold Beckmann, die Wissenschaftsredakteurin der "Süddeutschen Zeitung" Christina Berndt und der Journalist Hans-Ulrich Jörges.Die Gäste:Friedrich Merz, CDU (kandidiert für Parteivorsitz) Katja Riemann (Schauspielerin) Reinhold Beckmann (Moderator) Christina Berndt (Wissenschaftsjournalistin) Hans-Ulrich Jörges ("Stern"-Kolumnist)"maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. "maischberger. die woche" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/590023876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH, Tel.: 030/3150 6868,E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4606229OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell