"maischberger. die woche" am Mittwoch, 23. Oktober 2019, 22:45 Uhr

München (ots) - Nicht das eine Thema, sondern gleich mehrerezentrale Themen der Woche stehen zur Debatte. Sandra Maischbergerdiskutiert in unterschiedlichen Gästekonstellationen, was in derlaufenden Woche Politik und Gesellschaft bewegt: im Einzelgespräch,im Duell, mit einer Kommentatoren-Runde und mit den Zuschauern imPublikum.In dieser Woche sind Bernd Lucke (ehem. AfD-Parteichef) und GeorgRestle (ARD-Moderator, "Monitor") zu Gast sowie Ferdos Forudastan(Innenpolitikchefin "Süddeutsche Zeitung"), Micky Beisenherz(Moderator und Comedy-Autor) und Nikolaus Blome (stellv."Bild"-Chefredakteur)."maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion derARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit vincent productionGmbH."maischberger. die woche" im Internet unterwww.DasErste.de/maischberger Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell