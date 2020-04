"maischberger. die woche" am Mittwoch, 22. April 2020, um 23:00 Uhr (im Anschluss an die "tagesthemen")

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Deutschland diskutiert über Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Viele Bürger wünschen sich eine schnelle Rückkehr zur Normalität. Dagegen steht der Rat von Experten, weiter vorsichtig zu bleiben. Bund und Länder folgen weitestgehend dieser Linie - zu Recht? Im Studio ist der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder.Österreich hat bereits eine Woche früher die Geschäfte geöffnet, allerdings verbunden mit einer Mundschutzpflicht in vielen Bereichen des Lebens. Was können wir von den Nachbarn lernen? Und wie schwierig ist es, sich auf einen einheitlichen europäischen Weg im Kampf gegen das Corona-Virus zu verständigen? Fragen an den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz.Der Anstieg der Infektionen in Deutschland verlangsam sich weiter. Haben wir das Schlimmste womöglich bereits hinter uns? Oder droht bei Lockerungen eine zweite Infektionswelle samt Shutdown? Wie können wir das Virus langfristig in den Griff bekommen - mit Masken und Apps? Zu Gast ist Prof. Dr. Dirk Brockmann, Physiker und digitaler Epidemiologe vom Robert-Koch-Institut.Es diskutieren, kommentieren und erklären: die Moderatorin des ARD-Morgenmagazins Anna Planken, der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur Robin Alexander und der Publizist Wolfram Weimer.Die Gäste:Markus Söder, CSU (Ministerpräsident Bayern) Sebastian Kurz (österreichischer Bundeskanzler) Anna Planken (Moderatorin ARD-"Morgenmagazin") Robin Alexander (Stellvertretender "Welt"-Chefredakteur) Wolfram Weimer (Publizist und Autor) Prof. Dr. Dirk Brockmann (Pandemie-Experte, RKI)"maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/590023876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH, Tel.: 030/3150 6868,E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4576374OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell