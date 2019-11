"maischberger. die woche" am Mittwoch, 20. November 2019, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) -Die CDU steckt kurz vor ihrem Parteitag in einer Identitätskrise.Braucht die Union neue Visionen und neue Köpfe statt Angela Merkelund AKK? Das fragt Sandra Maischberger den CSU-EhrenvorsitzendenEdmund Stoiber.Die Grünen dagegen strotzen vor Selbstbewusstsein: Mit vielRückenwind von der eigenen Partei will das Grünen-SpitzenduoBaerbock-Habeck zurück an die Macht im Bund. Aber sind ihrePositionen wie eine strengere Regulierung der Wirtschaft oder dasEnde der Autos mit Verbrennungsmotor bis 2030 wirklichmehrheitsfähig? Brauchen wir eine Obergrenze für Vorstandsgehälter,wie der Bundestag sie jetzt beschlossen hat? Und umgekehrt einen vielhöheren Mindestlohn? Die Themen der Woche erklären, kommentieren unddiskutieren die "Bild"-Redakteurin Anna von Bayern, derFernsehjournalist Franz Alt und der Autor Hajo Schumacher.Außerdem im Gespräch: Deutschlands erste transsexuelle Kommandeurinder Bundeswehr, Anastasia Biefang.Die Gäste:Edmund Stoiber, CSU (ehem. bayerischer Ministerpräsident)Anastasia Biefang (transsexuelle Bundeswehrkommandeurin)Anna von Bayern ("Bild"-Redakteurin)Franz Alt (Fernsehjournalist)Hajo Schumacher (Autor)"maischberger.die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unterwww.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell