"maischberger. die woche" am Mittwoch, 15. Januar 2020, um 22:45 Uhr

München (ots) -Mit Sorge blickt die Welt auf die Eskalation zwischen den USA und demIran. Der Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine bringt dasMullah-Regime weiter in Bedrängnis. Wie groß ist die Gefahr einerEskalation in der Region? Kann Deutschland in dem Konfliktvermitteln? Unter anderem dazu als Gast im Einzelgespräch:Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU.Seit Wochen wüten die verheerenden Waldbrände in Australien. TausendeMenschen mussten fliehen, haben Ihr Haus verloren. Mehr als 20Personen starben. Über eine Milliarde Tiere sollen verendet sein. Istdie Katastrophe eine Folge des Klimawandels? Wie wirken sich dieBrände auch außerhalb Australiens aus? Dazu im Studio derARD-Wissenschaftsmoderator Ranga Yogeshwar.Paukenschlag für die Queen zum Jahresbeginn: Prinz Harry und seineFrau Meghan kündigen ihren Rückzug an. Schaden Sie damit derbritischen Monarchie? Markus Söder fordert eine Umbildung desKabinetts. Welche Minister müssen sich Sorgen machen? Siediskutieren, kommentieren und erklären: die Moderatorin derARD-"Tagesthemen", Pinar Atalay, die Innenpolitik-Chefin der"Süddeutschen Zeitung", Ferdos Forudastan, und der Journalist GaborSteingart.Die Gäste:Wolfgang Schäuble, CDU (Bundestagspräsident)Ranga Yogeshwar (ARD-Wissenschaftsjournalist)Pinar Atalay ("Tagesthemen"-Moderatorin)Ferdos Forudastan (Innenpolitik-Chefin "Süddeutsche Zeitung")Gabor Steingart (Journalist)"maischberger.die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unterwww.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4491462OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell