"maischberger. die woche" am Mittwoch, 13. November 2019 um 22.45 Uhr

München (ots) -Was muss man wissen? Was sollte man lernen: Griechisch, Geschichteoder Googeln? Das fragt Sandra Maischberger in der ARD-Themenwoche"Zukunft Bildung" den Fernsehmoderator Günther Jauch.Sie ist Deutschlands berühmteste Linken-Politikerin, jetzt zieht sichSahra Wagenknecht aus der ersten Reihe zurück. Ein Gespräch über ihreBilanz, ihre politischen Pläne und ihre Biographie.Hat die Einigung bei der Grundrente die GroKo gerettet? Wiegefährlich wird das Impeachment-Verfahren für Donald Trump? Und warumgreift Uli Hoeneß in einer jetzt schon legendären Aktion zum Telefon?Die Themen der Woche erklären, kommentieren und diskutierenSportkommentator Marcel Reif, "Spiegel"-Autorin Christiane Hoffmannund der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur Robin Alexander.Die Gäste:Günther Jauch (Fernsehmoderator)Sahra Wagenknecht, Die Linke (ehemalige Fraktionsvorsitzende)Marcel Reif (Sportkommentator)Christiane Hoffmann ("Spiegel"-Autorin)Robin Alexander (stellv. "Welt"-Chefredakteur)"maischberger.die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell