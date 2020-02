"maischberger. die woche" am Mittwoch, 12. Februar 2020, um 23:00 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) -Erdbeben in der Union: Annegret Kramp-Karrenbauer schmeißt hin. Siewill nicht mehr Angela Merkel im Kanzleramt nachfolgen und wird auchden CDU-Vorsitz abgeben. Rückt die Partei jetzt nach rechts, weg vonder liberalen Merkel-CDU? Muss die Kanzlerin früher abtreten?Der angekündigte Rückzug von AKK folgte dem "Dammbruch" vonThüringen. Die überraschende Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerichzum Ministerpräsidenten durch CDU und AfD im Erfurter Landtag hat daspolitische Berlin schwer erschüttert. Der bisherige Amtsinhaber derLinken, Bodo Ramelow, spricht gar von einer "Staatskrise". Erberichtet in der Sendung, wie er die Stunden nach der Niederlageerlebt hat und wie es in Thüringen nun weitergehen soll.Die Gäste:Bodo Ramelow, Die Linke (ehemaliger Ministerpräsident Thüringen)Cerstin Gammelin (Parlamentskorrespondentin "Süddeutsche Zeitung")Markus Feldenkirchen (politischer Autor "Der Spiegel")Nikolaus Blome (Journalist)"maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unterwww.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail:agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail:FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4517628OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell