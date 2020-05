magniX und AeroTEC kündigen erfolgreichen Erstflug des weltweit größten vollelektrischen Flugzeugs an

Moses Lake, Washington (ots/PRNewswire) - Der Jungfernflug der vollelektrischen Cessna 208B Grand Caravan markiert einen weiteren Meilenstein, der die neue Ära der elektrischen Luftfahrt einläutethttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2815022-1&h=2772699786&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2815022-1%26h%3D4109718660%26u%3Dhttps% 253A%252F%252Fmagnix.aero%252F%26a%3DmagniX&a=magniX , das Unternehmen, das die Revolution der elektrischen Luftfahrt vorantreibt, und https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2815022-1&h=3782419547&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0 %26l%3Den%26o%3D2815022-1%26h%3D4072559103%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aerotec .com%252F%26a%3DAeroTEC&a=AeroTEC , ein führendes unabhängiges Unternehmen, das sich auf Tests, Konstruktion und Zertifizierung in der Luft- und Raumfahrt spezialisiert, gaben heute den erfolgreichen Flug einer vollelektrischen Cessna Grand Caravan 208B bekannt. Der erfolgreiche Flug der eCaravan, der durch ein magni500-Antriebssystem mit 750 PS (560 KW) verstärkt wurde, fand heute Morgen im AeroTEC-Flugtestzentrum auf dem Grant County International Airport (KMWH) in Moses Lake, Washington, statt. Als das größte vollelektrische kommerzielle Verkehrsflugzeug weltweit ist dies ein bedeutender Meilenstein für eine Unterbrechung der Transportindustrie und die Beschleunigung der elektrischen Luftfahrt."Die ikonische Caravan ist seit Jahrzehnten ein Arbeitspferd der Industrie, das Menschen und Güter auf kurzen Strecken transportiert", so Roei Ganzarski, CEO von magniX. "Der Jungfernflug der eCaravan ist ein weiterer Schritt, diese Flugzeuge für mittlere Flugstrecken zu einem Bruchteil der Kosten und mit null Emissionen von und zu kleineren Flughäfen einzusetzen. Diese elektrischen Verkehrsflugzeuge werden Flugdienstleistungen für Personen und Pakete auf noch nie da gewesene Weise ermöglichen."Ich bin stolz auf die Pionierarbeit unserer Ingenieure, Techniker und Flugerprobungsteams", so Lee Human, President und CEO von AeroTEC. "Es gibt keine Roadmap für die Erprobung und Zertifizierung von Elektroflugzeugen. Dies ist ein ganz neues Gebiet und AeroTEC ist an vorderster Front dabei, Prozess und beste Praktiken zu entwickeln, die den Weg für die elektrische Luftfahrt ebnen werden."Der Flug der eCaravan ist ein weiterer kritischer Schritt im Zertifizierungs- und Zulassungsprozess des magni500-Antriebssystems und ermöglicht zukünftige Umrüstungen weitere Flugzeuge auf die vollelektrische Antriebstechnologie von magniX.Der historische Flug wurde live gestreamt und von Menschen weltweit verfolgt. Im Anschluss an den Flug fand im Hangar des Testzentrums eine virtuelle Pressekonferenz statt. Bilder, Aufzeichnungen der virtuellen Pressekonferenz und Videos vom Jungfernflug des weltweit größten vollelektrischen Flugzeugs finden Sie hier: https://magnix.aero/ecaravan/

Informationen zu AeroTEC

AeroTEC entwickelt und zertifiziert neue Luftfahrtprodukte mithilfe von innovativen und skalierbaren Entwicklungs-, Test- und Zertifizierungsverfahren, um große und kleine Luft- und Raumfahrtunternehmen weltweit zu unterstützen, damit sie ihre Produkte schnell, einfach und effizient auf den Markt bringen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.aerotec.com.

Informationen zu magniX

magniX mit Firmensitz in Redmond, US-Bundesstaat Washington, zielt darauf ab, Gemeinden mit einem erschwinglichen und sauberen kommerziellen Flugverkehr zu verbinden, wobei die Flugzeuge vollständig elektrisch angetrieben werden. Entwickelt mit proprietärer Technologie bietet magniX eine Reihe revolutionärer Lösungen, darunter die vollelektrischen Antriebssysteme 375HP und 750HP, mit verbesserter Effizienz und null Emissionen, sowie Leistungselektroniklösungen für verschiedene Luftfahrtanwendungen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.magnix.aero.