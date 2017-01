Die magische Kraft des Zinseszinses

Das menschliche Gehirn ist nicht besonders gut in Prozentrechnung. Zumindest wenn es um die Akkumulation von Wachstum geht. Denn wen stört schon eine Inflation von 2-3% pro Jahr. Das ist doch nicht viel. Denken Sie zumindest. Dass bei einer Inflation von nur 2,5% jedoch innerhalb von nur einer Generation das Geld um die Hälfte entwertet wird, ist nur wenigen klar.

Genauso verhält es sich umgekehrt. Investmentgewinne von 5% locken nur wenige hinter dem Ofen hervor. Doch auch mit diesen relativ kleinen Renditen lassen sich über die Jahre beachtliche Wertzuwächse erzielen. Im Aktien-Telegramm wurden mit der Value-Strategie im vergangenen Jahr sogar 27,5% Rendite erzielt. Bei derart hohen Renditen verdoppelt sich das Kapital alle dreieinhalb Jahre.

Die Legende vom Reiskorn…

Die beeindruckende Wirkung des Zinseszinseffektes war schon den alten Persern bekannt und wird mit folgender Geschichte illustriert: Der König forderte seine Untertanen auf, ihm die Langeweile zu vertreiben. Wer es schafft, sollte eine Belohnung erhalten.

Ein kluger Höfling brachte dem König daraufhin das Schachspiel bei. Der König war begeistert ob der neuen Zerstreuung und wollte den Höfling belohnen. Dieser sprach: „Ich möchte nichts weiter als ein paar Reiskörner. Ich möchte, dass ihr mir das Schachbrett mit Reis füllt. Legt ein Reiskorn auf das erste Feld und dann auf jedes weitere Feld jeweils die doppelte Anzahl an Reiskörnern.“

Der König wunderte sich über den bescheidenen Wunsch seines Dieners und sagte sogleich die Belohnung zu. Er dachte wohl an ein kleines Säckchen voller Reis. In Wahrheit hätte er aber dank der 64-fachen Verdopplung mehr Reis gebraucht, als auf der ganzen Erde wächst.

…und was wir daraus lernen können

