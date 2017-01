Das macht uns wirklich glücklich / Laut Forsa-Studie sind die meisten Deutschen besonders froh, wenn sie finanziell abgesichert sind (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die große Mehrheit der Deutschen ist vor allem dann glücklich,wenn sie keine finanziellen Sorgen und ein ausreichend gefülltesSparkonto hat. Das geht aus einer repräsentativen Studie desMarktforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RaboDirect Deutschlandhervor.Was bedeutet Glück? Im heißen Schaumbad relaxen und dabeiSchokolade naschen, barfuß am Traumstrand spazieren oder der erstewarme Frühlingstag des Jahres - die Antworten könnten kaumunterschiedlicher und vielfältiger sein. Doch welche Momente zaubernder Mehrheit der Deutschen garantiert ein Lächeln ins Gesicht? Satte95 Prozent aller Befragten sind vor allem dann ganz besondersglücklich, wenn sie sich finanziell abgesichert fühlen; 89 Prozentfreuen sich über ein ausreichend gefülltes Sparkonto. Das sind nurzwei von vielen Erkenntnissen der repräsentativen Forsa-Umfrage imAuftrag von RaboDirect Deutschland, die vor allem eins zeigt: Eineneu überdachte private Finanzplanung sollte in der Reihe guterVorsätze fürs Jahr 2017 nicht fehlen.Geld allein ist nicht der Schlüssel zum Glück.Doch es sind auch die wunderbar einfachen Dinge des Lebens, dieuns auf Wolke sieben schweben lassen: So lieben es 93 Prozent derBefragten, Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen, und für 85 Prozentreicht es vollkommen aus, ein glückliches Kinderlachen zu hören.Weitere Studienergebnisse: Eine Gehaltserhöhung ziehen die Deutschendem Lob des Chefs vor (91 zu 83 Prozent) und der allergrößteGlücksgarant ist mit 96 Prozent ein sicherer Arbeitsplatz.Sparer engagieren sich gerne.Darüber hinaus macht es Sparern besonders viel Freude, sich füreinen guten Zweck zu engagieren. In konkreten Studienzahlen heißtdas: 77 Prozent der Sparer greifen den Schwachen der Gesellschaftgerne unter die Arme, während das "nur" 64 Prozent der Nicht-Sparermit Freude erfüllt.Aber auch körperliche Betätigung sorgt für Glückshormone. Soüberkommt 77 Prozent ein Hochgefühl, wenn ihnen zu eng gewordeneKleidung wieder passt, und 66 Prozent sind rundum zufrieden, wenn siesich beim Sport so richtig auspowern können. Beste Voraussetzungenalso, um gute Vorsätze für 2017 tatsächlich einmal konsequent in dieTat umzusetzen.Die Details der 2016 erhobenen Forsa-Studienergebnisse schickenwir Ihnen gerne zu. Einfach eine E-Mail anRaboDirectMarketing@rabobank.com senden.Pressekontakt:RaboDirect DeutschlandPressestelleMarc Heuerc/o Havas PRTel. 040 43175118Fax 040 43175110pressestelle@rabodirect.deOriginal-Content von: RaboDirect Deutschland, übermittelt durch news aktuell