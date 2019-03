Das macht den teuren Donatella Whisky so unglaublich wertvoll (FOTO)

Finanztrends Video zu



Pirmasens (ots) -Donatella Whisky sorgt seit einigen Jahren bereits für Furore mitseinen Whisky Produkten. Doch was macht den Whisky so teuer undwertvoll? Ein eindrucksvoller Blick hinter die Kulissen verrät soeiniges. Hinter dem Namen Donatella steht eine langeFamilientradition, die bis in das Jahr 1885 reicht. Doch rechtfertigtdas auch die Preise die bei 1.800 Euro anfangen und bei rund 90.000Euro pro Flasche enden?Nein, das Geheimnis liegt tatsächlich darin das es sich bei demedlen Tropfen um echte Handarbeit handelt. Nahezu jeder Produktions-und Abfüllprozess ist echte Handarbeit der Luxusmanufaktur. Selbstjedes Etikett wird noch liebevoll von Hand angebracht, mit einemHologramm versehen und von dem Inhaber persönlich nummeriert undsigniert. Alle Produkte dürfen nach der Endfertigung in derManufaktur nur noch mit Samthandschuhen angefasst werden, um selbstFingerabdrücke zu vermeiden. Der Qualitätsstandard der Manufaktur istsehr hoch und wird seinem anspruchsvollen Kundenrkreis gerecht. Nurwas dem hochwertigen Qualitätsstandard entspricht, darf dieManufaktur verlassen.Donatella ist nicht nur AbfüllerDonatella Whisky ist nicht nur ein unabhängiger Abfüller undgreift bereits in den Produktionsprozess seiner Partner-Destillerienin Schottland ein. Zum Teil verwendet Donatella eigene Grains undkombiniert diese mit verschiedenen Wasserquellen, Produktionsstättenund Lagerplätzen in Schottland. Auf diese Weise können die Produkteperfektioniert werden und jeder Edition kann seine eigeneeinzigartige Note verliehen werden. Donatella nennt diese Note selbstThe Natural Cask, ein lieblicher leicht süßer Geschmack der seinemfemininen Namen Donatella gerecht wird. Jeder Lead-Malt oder Blendbleibt jedoch seit vielen Jahren ein gut gehütetes Familiengeheimnis.Die Produktpalette reicht vom 18 Jahre alten Blended Malt ScotchWhisky bis hin zum Juwel der Donatella Manufaktur, einem 65 Jahrealten Single Malt Scotch Whisky.Jede Flasche Whisky ist streng limitiertSo richtig wertvoll sind die Produkte jedoch auch wegen derSeltenheit. Alle Produkte aus dem Donatella Whisky Sortiment sindstreng limitiert. Es gibt keine Massenware oder Großauflagen für denEinzelhandel. Die seltenen Kleinauflagen wurden zum Teil auf gerademal 25 Flaschen limitiert, während die Großauflagen eine strengeLimitation von 250 oder auch 700 Flaschen nicht übersteigen. Beimanchen Editionen handelt es sich sogar um Unikatauflagen mit 60Flaschen von denen jede einzelne Flasche ein einzigartiges Designhat. Alle Flaschen werden von Hand nummeriert und mit einemhandsignierten, nummerierten Echtheitszertifikat ausgeliefert. Einweiterer Grund warum die Produkte in den letzten Jahren soerstrebenswert für Liebhaber, Genießer und Sammler sind.Untypisch für einen Whisky ist allerdings auch das Design.Donatella verwendet sein eigenes Flaschendesign mit dem bekanntengoldfarbenen Donatella Verschluss. Über die Jahre hat dieLuxusmanufaktur ihr ikonisches Flaschendesign optimiert undperfektioniert. Die prägnante Flaschenform hat sich zu einerMarken-Ikone und einem weltweiten Trendsetter in der Whisky- undLuxusbranche entwickelt.Die Nachfrage steigt täglichDer jüngste Einsteigerwhisky aus dem Sortiment hat bereits 2018eine GOLD Auszeichnung bekommen bei einer 60-köpfigen Blindverkostungvon den internationalen Spirituosen Awards. Diese Auszeichnungspricht natürlich für sich. Die Luxusmarke ist momentan so beliebtbei Genießern, Anlegern und Sammlern das, dass Unternehmen von demWirtschaftsblatt Financial Times als eine der wachstumsstärkstenUnternehmen Europas geadelt wurde. Das Unternehmen belegt seit März2019 Platz 12 der wachstumsstärksten Unternehmen Europas. Das machtden Luxusgiganten auch zur Nummer 1 der wachstumsstärkstenUnternehmen der Luxus- und Spirituosenbranche im Jahr 2019.Bei Auktionsplattformen erreicht jede Flasche Donatella Whiskyderzeit unglaubliche Preise und die Nachfrage steigt nahezu täglichnach dem seltenen Tropfen. Auch wenn Donatella Whisky, in der wohlobersten Preiskategorie angesiedelt wurde ist jede Flasche dieserFamilientradition ein echter Genuss. Ein Tropfen einerFamilientradition und einer der hochwertigsten Manufakturen der Welt.Und genau das macht jede Flasche Donatella Whisky so wertvoll!Pressekontakt:Mediensprecher/Public RelationsAchim Wolf (D AND D)Tel: +49 (0) 6331 / 674277presse@donatella-doretti.comKontakt für Presseinformationen, Interviews oder Pressefotos.Original-Content von: Donatella|Doretti, übermittelt durch news aktuell