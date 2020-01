maaiiConnect, eine einzigartige führende Kundensupport-Lösung der nächsten Generation

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die digitale Konvergenzplattform integriert nahtloskristallklare Sprach- + Video-Anrufe, Smart Messaging undKundenidentitätsprodukte in Back-End-Systeme und ermöglicht unerreichteKommunikation und Kundensupporterfahrung.Der führende Anbieter von Telekommunikationslösungen M800 kündigte denSoft-Launch seiner digitalen Konvergenzplattform maaiiConnect. an. Daswegweisende Produkt integriert Telekommunikations- und digitaleKommunikationskanäle auf einer einzigen Oberfläche und soll die B2C- undB2B-Kommunikation revolutionieren, um Best-in-Class-Sprachanrufe und dynamischeChat-Messaging-Lösungen zu mobilisieren.Unterstützt von der firmeneigenen Infrastruktur und dem global verteiltenNetzwerk von M800 transformiert maaiiConnect die Art, wie Unternehmen mit ihrenKunden kommunizieren, und gewährleistet digitale Kommunikation aufBetreiberniveau. maaiiConnect ist eine Lösung für konventionelle geschäftlicheHerausforderungen und ermöglicht z. B. Streamlining von mehreren Geräten,stabile Telefonate und Chat-Verbindungen und Aktivierung einer konsistentenMarkenidentität und von personalisiertem Service über alle Kommunikationskanälehinweg. Der Service ist kostenfrei und durch Upgrade auf einen kostenpflichtigenPlan können Unternehmen erweiterte Funktionen freischalten.Geräte-, Protokoll- und Service-übergreifende KommunikationmaaiiConnect überbrückt die Lücke zwischen Datenübertragungs-,Telekommunikations- und Internet-Netzwerken. Die unerreichte Konvergenzlösungermöglicht Unternehmen, mehrere Multimediakanäle wie PSTN, VoIP, Webseiten undSocial-Media-Kommunikation auf einer Plattform zu verwalten und Kunden mitverlässlichen, einheitlichen Interaktionen noch besser zu unterstützen. DieFähigkeit, internationale gebührenfreie und lokale virtuelle Telefonnummern,IDD, IVR und digitale Lösungen zu integrieren, senkt die Betriebskosten undermöglicht einen reibungslosen Workflow.M800 verwendet die neuesten Telekommunikations- und digitalen Technologien undsetzt sich dafür ein, weltweite Kunden auch bei den schwierigstenHerausforderungen bei der Kommunikation zu unterstützen.- Qualität auf Betreiberniveau. Im Zentrum der Versprechen vonmaaiiConnect' steht die firmeninterne Infrastruktur und dieCloud-basierte Lösung von M800, unterstützt von einem globalverteilten Netzwerk. Mehr als 28 globale PoPs, 160 globaleTier-1-Carrier und Mobilfunkbetreiber und eine vertraglicheZusicherung von 99,95 % SLA garantieren außerordentlicheAnrufqualität und blitzschnelle Chat-Nachrichten.- Branchenführende Sicherheit. Die makellosen Sicherheitsstandardsvon M800 minimieren Cyberrisiken durch Datenkodierung, EuropäischeDSGVO, PCI und Einhaltung der Branchen-Vorschriften. Zudem gibt eseine Option, Daten in einer Hybrid-Cloud sicher zu speichern und zuverwalten.- End-to-End-Lösung. maaiiConnect integriert Front-End-Daten vonmehreren Geräten und Kanälen mit Back-End-Systemen. VerschiedeneDatenanreicherungstools bieten Unternehmen wertvolle Einsichten, umdie Kundenbedürfnisse noch besser zu erfüllen.Vollständige digitale TransformationSprache und Video, Smart Messaging und Identität sind die Eckpfeiler desdreigleisigen Ansatzes von maaiiConnect, der Unternehmen dabei unterstützt, ihrKommunikations-Ökosystem komplett zu digitalisieren. OneDashboard bringt diedrei Module zusammen und stattet Unternehmen mit Echtzeitdaten undService-Management-Lösungen aus.- Sprache + Video. Eine Umfangreiche Suite von Callcenter-Lösungen,von Off- bis zu On-Net-Anrufen, Weblink- und QR-Code-Anrufen,Videoanrufen und virtuellen Telefonnummern. Die virtuellenBürolösungen umfassen Bildschirmfreigabe, Telefonbuch undAnruffunktionsmanagement wie Weiterleitung, Sprachnachrichten,Aufnahme, Blockieren, usw.- Smart Messaging. Eine zentrale Inbox für alle Messaging-Dienste wieSMS, maaiiConnect Instant Messaging und Omnichannels wie Messenger,WhatsApp, WeChat und Line. Zu den Zusatzfunktionen gehörenDateifreigabe und simultane Chats.- Identität. Eine intelligente Kundendienstmanagement-Lösung mitSmart-Routing und dynamischem Telefonbuch. Auf Basis von Ort,Sprache, Zeitzone und Online-Verhaltens können Anfragen per Telefonund Chat an die qualifiziertesten Agenten und Kundenzentrenweltweit weitergeleitet werden.- OneDashboard. Ein einziges Dashboard zur Verwaltung interner undexterner Kommunikation, einschließlich dem Aufnehmen von Anrufen,Echtzeit-Warteschlange, Telefonbuch und Agenten-Management undEchtzeitanalyse von Kommunikationsprotokollen für noch mehrEffizienz.maaiiConnect ist die erste Lösung, die Unternehmen kristallklare Sprach- Video-und Datenverbindungen mit ihren Kunden und internen Stakeholdern aufBetreiberniveau bietet."maaiiConnect ist ein Beweis für die unglaubliche Synergie unseres Teams", sagtePeter Chan, Gründer von M800 Limited. "Unser Expertenteam hat mehr als 35 JahreErfahrung und Wissen in den Bereichen Telekommunikation, Mobilfunk, Software undSicherheit und unsere gemeinsame Leidenschaft dafür, Kommunikation zutransformieren, vereint das Team.""Dank unserer globalen Partner und über 600 weltweiten Unternehmenskunden istM800 Wegbereiter für neue Entwicklungen im globalen Kommunikationsraum. Wirwerden auch in den kommenden Jahren modernste Kundenbindungsmöglichen fürUnternehmen schaffen", fügte Chan hinzu.RegistrierungUnternehmen können sich registrieren und den SPONSORED PLAN von maaiiConnect'kostenfrei ausprobieren. Profitieren Sie von 2.500 On-Net-Anrufminuten proMonat, 15 Mitarbeiterplätzen, Grundfunktionen und Rund-um-die-Uhr-Support.Rüsten Sie jederzeit über OneDashboard auf den BUSINESS PLAN auf, mitunbegrenzten Anrufen, 16+ Mitarbeiterplätzen und erweitertenGeschäftsfunktionen.Weitere Informationen finden Sie unter www.m800.com.INFORMATIONEN ZU M800Mit über 35 Jahren Erfahrung ist M800 führender Anbieter in den BereichenTelekommunikation, Mobilfunktion und IT-Konvergenz. Das Unternehmen wurde voneiner Gruppe von Telekommunikationsexperten gegründet, die zum Ziel hatten, dieglobale Kommunikation zu revolutionieren. Unterstützt von einer firmeneigenenInfrastruktur und dem firmeneigenen Netzwerk, setzt sich M800 dafür ein,Unternehmen weltweit dabei zu helfen, auch die schwierigsten Herausforderungenbei der Kommunikation zu bewältigen. Erfahren Sie mehr unter www.m800.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1064626/M800_maaiiConnect.jpgPressekontakt:Agnes Liagnesli@m800.com(852)34720807Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140337/4491382OTS: M800 LimitedOriginal-Content von: M800 Limited, übermittelt durch news aktuell