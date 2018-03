ma 2018 Audio I: NRW-Lokalradios stehen wieder an der Spitze / NRW-Lokalfunk steht zum 36. Mal in Folge im Hörer-Ranking ganz oben

Oberhausen (ots) -Die NRW-Lokalradios haben weiterhin das beliebtesteHörfunkangebot und bleiben damit die unangefochtene Nummer 1im Hörer-Ranking: Die heute veröffentlichte ma 2018 Audio Ibescheinigt dem NRW-Lokalfunk ein weiteres Top-Ergebnis imklassischen UKW-Segment: Mit einer Tagesreichweite von 5,063Mio. Hörern (Hörer gestern, Mo.-Fr., Basis Deutschsprachige14+) und einer Bruttoreichweite von 1,683 Mio. Hörern in derwerberelevanten Durchschnittsstunde (+ 26.000 Hörer, 6.00 bis18.00 Uhr, Mo.-Fr., Basis Deutschsprachige 14 +) sichert sichder NRW-Lokalfunk zum 36. Mal in Folge den ersten Platz unterallen klassischen Radioangeboten in Deutschland.Auch in der ZG 14-49 Jahre freut sich der NRW-Lokalfunk mit einemReichweitengewinn wieder über die bundesweite Marktführerschaft. Miteinem Plus von 19.000 Hörern in der Durchschnittsstunde kann sich derNRW-Lokalfunk in dieser hart umkämpften Zielgruppe gegenüber demMitbewerber durchsetzen.In der konvergenten Währung radio NRW Audio Total, die sämtlicheterrestrischen und digitalen Angebote des NRW-Lokalfunks in einemWert bündelt, erreichen die NRW-Lokalradios auf Basis Hörer pro Tag(Mo. bis Fr.) 6,787 Mio. Hörer bzw. Nutzer. Damit behaupten dieNRW-Lokalradios auch im konvergenten Segment Platz 1 im Hörfunkmarkt.Anmerkung: Mit dem heutigen Ausweis stellt die ag.ma dieBerichterstattung der ma Radio auf die ma Audio um. Die Erhebung derma Radio findet weiterhin in vollem Umfang statt. Zusammen mit denseparaten Erhebungen der ma IP Audio und der Online-Tagebuchstudiegeht sie nun in der ma Audio auf, die - wie zuvor die ma Radio -ebenfalls zwei Mal im Jahr (März und Juli) ausgewiesen wird."Für die sehr gute Arbeit, die das gesamte Team des NRW-Lokalfunkswieder geleistet hat, bedanke ich mich herzlich. Die Anforderungen anHörfunkanbieter wachsen stetig und wir müssen große Anstrengungenunternehmen, um in einem sich immer weiter fragmentierenden Marktweiter erfolgreich bestehen zu können. Im digitalen Segment zeigtsich auf Basis der aktuellen Entwicklung in der ma IP Audio einweiter positiver Trend für den NRW-Lokalfunk. Diese Tatsache ist füruns Ansporn, die bestehenden digitalen Angebote intensivweiterzuentwickeln und neue hinzuzufügen. Unsere Aufgabe ist es, dieBedürfnisse unserer Nutzer noch besser kennenzulernen, sie zum Fokusunseres Handelns zu machen und hochwertigen Content in neuen Kanälenund Formen bereitzustellen", so Sven Thölen, Geschäftsführer vonradio NRW."Der Vorteil der ma Audio ist, dass hier konvergente und damit'echte' Hörerzahlen abgebildet werden, die das gesamte Hörer- bzw.Nutzerverhalten widerspiegeln. Dadurch können wir unseren Kunden nochzielgenauere Angebote machen und ihnen verschiedene reichweitenstarkePlattformen zur Kommunikation ihrer Botschaften anbieten. Hierarbeiten wir gerade mit Hochdruck an Paketlösungen, die dasklassische und digitale Segment beinhalten", so Barbara Antonelli,Leiterin Vermarktung und Mitglied der Geschäftsleitung."Die heutigen Ergebnisse sind das Resultat der konsequentenWeiterentwicklung unseres Programms und damit ein großes Lob für alleBeteiligten. Sie zeigen aber auch, dass wir uns nicht ausruhendürfen, sondern den eingeschlagenen Weg in Zukunft noch fokussierterweiterverfolgen müssen. Wir beobachten immer mehr, welcheAnstrengungen nötig sind, um die Hörer dauerhaft an ein Programm zubinden. Vor allem die junge Zielgruppe, die durch ihr verändertesMediennutzungsverhalten oft weniger Bezugspunkte zum UKW-Radio hat,wollen wir noch intensiver abholen. Hier werden wir Anreize abseitsdes klassischen Programm geben, in dem wir z. B. Kooperationen mitMusik-Labels eingehen, um weitere attraktive Angebote machen zukönnen - on-air wie off-air", so Thomas Rump, Programmdirektor undMitglied der Geschäftsleitung bei radio NRW.Pressekontakt:Ina PfuhlerLeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeitradio NRW GmbHTelefon: 02 08 / 85 87-133E-Mail: i.pfuhler@radionrw.deOriginal-Content von: radio NRW GmbH, übermittelt durch news aktuell