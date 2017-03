ma 2017 Radio I: NRW-Lokalradios feiern Reichweiten-Gewinne / Zum 34. Mal in Folge steht der NRW-Lokalfunk an der Spitze des Hörfunk-Rankings

Oberhausen (ots) - Für die NRW-Lokalradios geht der Tag heute ganzbesonders gut los: Die heute veröffentlichte ma 2017 Radio Ibescheinigt dem NRW-Lokalfunk nach 2016 nochmalige Reichweitengewinneund damit ein weiteres Top-Ergebnis. Mit einer Tagesreichweite von5,456 Mio. Hörern (+ 173.000 Hörer gestern, 5.00 bis 24.00 Uhr,Mo.-Fr.) und einer Bruttoreichweite von 1,716 Mio. Hörern in derwerberelevanten Durchschnittsstunde (+ 27.000, 6.00 bis 18.00 Uhr,Mo.-Fr.) konnte der NRW-Lokalfunk mit seinem starken Verbund aus 45lokalen Radiosendern erneut an Reichweite zulegen. Zum 34. Mal inFolge sichert er sich mit diesem Ergebnis Platz 1 im bundesweitenHörfunk-Ranking. Auch in der ZG 14-49 Jahre kann sich derNRW-Lokalfunk wieder über die bundesweite Marktführerschaft freuen."Die Tatsache, dass wir zum zweiten Mal hintereinander unsereReichweite ausbauen konnten, freut uns sehr. Der Dank für diesebeeindruckende Leistung gilt dem Team und allen Beteiligten desNRW-Lokalfunks. Wir haben zum wiederholten Mal bewiesen, wieleistungsstark der NRW-Lokalfunk ist und wie viel möglich ist, wennwir alle Kräfte im Sinne eines guten Programmprodukts bündeln", sagtSven Thölen, Geschäftsführer von radio NRW."Darüber hinaus zeigt dieses sehr gute Ergebnis, dass wir mithoher Qualität und unermüdlichem Einsatz dem immer größer werdendenDruck der Konkurrenz in NRW erfolgreich standhalten können. Esuntermauert darüber hinaus das ungebrochene Vertrauen, das die Hörerin das Medium Radio - insbesondere in die NRW-Lokalradios - setzen.Besonders erfreulich ist, dass wir die bundesweite Marktführerschaftin der relevanten ZG 14-49 Jahre im Bereich der Einzelangebotezurückerobern konnten. Dies ist für den Lokalfunk eine gute Basis,weiter erfolgreich an der Maximierung der Werbemarktausschöpfung zuarbeiten. Den dafür notwendigen Aufbau einer technischenInfrastruktur werden wir in diesem Jahr weiter zielgerichtetvorantreiben", so Sven Thölen."Im Wettbewerb um die Gunst der Radiohörer wird es zunehmendschwieriger, Aufmerksamkeit und Begeisterung für ein Programm zuerreichen. Daher freut es uns umso mehr, dass wir auch in denvergangenen Monaten unsere Hörer mit einem ansprechenden undabwechslungsreichen Programm überzeugen konnten. Auf dem Erfolgwerden wir uns aber auf keinen Fall ausruhen, sondern konsequent ander Weiterentwicklung unseres Mediums und der Hörer-Ansprachearbeiten. So, wie sich unsere Gesellschaft verändert, müssen auch wirals Radiomacher bereit sein, unser Tun zu hinterfragen und täglichauf den Prüfstand zu stellen. Wir müssen unser ausgeprägtes Gefühlfür Meinungen, Haltungen und Emotionen unbedingt bewahren, damit wirauch in Zukunft unsern Hörern nicht nur das verlässlich anbieten, wassie kennen und mögen, sondern auch Programm machen, das sie immerwieder positiv überrascht", sagt Thomas Rump, Programmdirektor vonradio NRW.radio NRW ist Rahmenprogrammanbieter und nationaler Vermarkter für45 NRW-Lokalradios.Pressekontakt:Ina PfuhlerLeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeitradio NRW GmbHTelefon: 02 08 / 85 87-133E-Mail: i.pfuhler@radionrw.deOriginal-Content von: radio NRW GmbH, übermittelt durch news aktuell