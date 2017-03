ma 2017 Radio I: MDR-Landesprogramme belegen in Sachsen und Thüringen weiterhin die Top-Positionen, MDR SACHSEN ANHALT verteidigt zweiten Platz, Zuwachs für MDR JUMP im MDR-Gebiet

Leipzig (ots) -Täglich schalten 3,659 Mio. Menschen mindestens eines derHörfunkprogramme des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS in Sachsen,Sachsen-Anhalt und Thüringen ein. Das sind 47,9 Prozent allerPersonen im Sendegebiet. MDR 1 RADIO SACHSEN - Das Sachsenradio hatseit mehr als zwölf Jahren ungebrochen die Spitzenposition imsächsischen Radiomarkt inne. MDR THÜRINGEN -Das Radio ist zum fünftenMal in Folge reichweitenstärkstes Radioprogramm in Thüringen, MDRSACHSEN ANHALT - Das Radio wie wir bleibt zum dritten Mal in Folgeweiter Platz zwei in Sachsen-Anhalt, MDR SPUTNIK bleibt im MDR-Gebietstabil. Das ist das Ergebnis der heute veröffentlichten ma 2017 RadioI.MDR 1 RADIO SACHSEN - Das Sachsenradio ist erneut Spitzenreiterunter den sächsischen Hörfunkprogrammen. 1,104 Millionen Hörerinnenund Hörer schalten den Sender täglich ein (30,2 Prozent). Der Abstandzum Zweitplatzierten liegt damit bei 14,1 Prozentpunkten.MDR THÜRINGEN - Das Radio bleibt das meistgehörte Programm imFreistaat. Damit führt MDR THÜRINGEN zum fünften Mal in Folge denThüringer Radiomarkt an. 548.000 Hörerinnen und Hörer schalten dasProgramm täglich ein. Das entspricht einer Tagesreichweite von 28,0Prozent.MDR SACHSEN ANHALT - Das Radio wie wir zieht täglich 485.000Hörerinnen und Hörer in Sachsen-Anhalt an. Das sind 24,0 ProzentTagesreichweite. Mit dieser Akzeptanz steht das Landesprogramm zumdritten Mal in Folge auf Platz zwei im Senderranking Sachsen-Anhalts.Die Popwelle des MDR, MDR JUMP, ist nach wie vorreichweitenstärkster Sender aus dem Osten mit 1,310 MillionenHörerinnen und Hörern bundesweit. MDR JUMP bleibt auchreichweitenstärkster Sender aus dem Osten in der werberelevantenZielgruppe der 14- bis 49-Jährigen (921.000 Hörerinnen und Hörern)bundesweit sowie bei den 10- bis 29-Jährigen (401.000 Hörerinnen undHörer) bundesweit. Im MDR-Sendegebiet hören täglich 1.102 ( +14.000)Millionen Hörerinnen und Hörer das Programm. Das sind 14,4 Prozent.MDR JUMP gewinnt vor allem in Thüringen mit einem Plus von 50.000Hörerinnen und Hörer deutlich hinzu. Nach den neuen Ergebnissen hörtmehr als jeder fünfte Thüringer Tag für Tag die MDR-Popwelle (21,4Prozent).Das Jugendradio MDR SPUTNIK bleibt im MDR-Gebiet mit 2,7 Prozent(208.000 Hörerinnen und Hörer) stabil. In Sachsen-Anhalt, wo dieJugendwelle über UKW-Frequenzen verfügt, hören 160.000 Hörerinnen undHörer das Programm. Das entspricht 7,9 Prozent Tagesreichweite.Die trimediale Marke MDR KULTUR erzielt 2,8 Prozent imSendegebiet. Das sind 215.000 Personen, die täglich das gehobeneKulturangebot der Welle schätzen. Mit den Werten nimmt MDR KULTUR dendritten Platz unter den ARD-Kulturprogrammen ein.Die ebenfalls neue trimedial aufgestellte Marke MDR AKTUELL kommtauf 4,3 Prozent. Täglich schalten demnach 326.000 Hörerinnen undHörer das Informationsradio ein.MDR-Programmdirektorin Nathalie Wappler Hagen: "Kein Medium ist sobeständig, wie das Radio. Die Ergebnisse zeigen, dass unsereRadioprogramme in ihrer Vielfalt nach wie vor fest zum Leben derMenschen gehören. Die qualitativ hochwertigen Programme sindverlässliche Begleiter durch den Tag und liefern zuverlässigeBerichterstattung, glaubwürdige Information, gute Unterhaltung undeinen passenden Musikmix. Hervorheben möchte ich das hart umkämpfteSegment der jungen Mediennutzer, denen eine Vielzahl neuerMedienangebote zur Verfügung steht und die sich bewusst auf dasMedium Radio verlassen. Die konstant hohen Hörerzahlen bei MDR JUMPund die stabilen Werte für SPUTNIK im gesamten MDR-Gebiet zeigen:Radio ist und bleibt ein vertrauter täglicher Begleiter."Anmerkungen für die Redaktion:In Mitteldeutschland wurden für die aktuelle Media Analyse 9224Personen deutschsprachige Personen ab 10 Jahre befragt, bundesweitwaren es 69.071 Personen.Wenn nicht anders ausgewiesen, beziehen sich alle Werte auf dieTagesreichweite Montag bis Freitag. Die durchschnittliche Werbestundebezieht sich auf Montag bis Freitag, 06.00 bis 18.00 Uhr, in BRDgesamt für deutschsprachige Personen ab zehn Jahre.Die Tagesreichweite weist Personen aus, die im Tagesablauf währendmindestens eines vorgegebenen Zeitabschnitts (15 Minuten) Radiogehört haben. Die Media Analyse wird zweimal jährlich von derArbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma) erstellt.Die ma Radio ermittelt die Radionutzung für alle Sender und alleVerbreitungswege (UKW, DAB+, Internet) gleichermaßen.Weitere Informationen unter www.mdr.de/unternehmen.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp,Tel.: 0341/ 300 6432, E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell