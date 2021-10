m:access | TubeSolar AG: „Wir können ab 2022 durchstarten“ – Exklusivinterview

Die TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4) ist ein Smallcap, der in 2022 möglicherweise den Break-even erreichen könnte. Erste Umsätze nennenswerter Größenordnung sind in 2022 zu erwarten. Der Ansatz der Tubesolar und der „Stallgeruch“ machen die Story spannend: Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung von OSRAM/LEDVANCE in Augsburg übernommen und die Patente von LEDVANCE und Frau Dr. Vesselinka Petrova-Koch erworben. Die TubeSolar AG nutzt diese patentgeschützte Technologie seit 2019 zur Entwicklung und Herstellung von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden und deren Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Solarmodulen zusätzliche Einsatzgelegenheiten in der Solarstromerzeugung ermöglichen. Agrarflächen können so weiterhin zum Anbau genutzt werden und gleichzeitig zur Stromerzeugung, während gleichzeitig die Beschattung der Kulturen Wasserbedarf und Schäden durch zuviel Sonne verhindert. Und Dachbegrünung plus Stromerzeugung sind auch kein Gegensatz mehr. Frühes Stadium, aber durchaus mit Charme.