m:access | Mountain Alliance: Hat mehr als nur Exasol - FinTech Beteiligung bekommt Geld von heidelpay

18.06.2020 - Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08) hat neben der erfolgreich an die Börse gebrachten Exasol noch eine Vielzahl von Beteiligungen im Vorbörsenstadium. Eine davon scheint das Interesse eines Unternehmens gefunden zu haben mit vollen Kassen un derklärtem Expansionsbestreben. Könnte noch spannend werden. erstmal gilt: Tillhub, eine Beteiligung der Mountain Alliance AG konnte mit der heidelpay Group einen neuen Investor gewinnen. Das mehrheitlich zum Finanzinvestor KKR gehörende Fintech-Unternehmen hat sich im Rahmen einer Finanzierungsrunde an Tillhub beteiligt. Über finanzielle Details sowie über den Umfang der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart.

Tillhub ist ein SaaS-Anbieter von mobilen cloudbasierten PoS-Kassensystemen für den filialisierten Einzelhandel. Im Zuge des Einstiegs der heidelpay Group verwässert sich der Anteil der Mountain Alliance AG an Tillhub von knapp drei Prozent auf rund zwei Prozent.

"Die Märkte spüren durch die zunehmende Digitalisierungstiefe im Einzelhandel bereits seit geraumer Zeit ein hohes Interesse gerade an Cloud-basierten Kassenlösungen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Beteiligung Tillhub mit heidelpay, bei der KKR als eine der weltweit größten Beteiligungsgesellschaften mehrheitlich investiert ist, einen weiteren namhaften Investor gewinnen konnte. Tillhub leistet eine entscheidende Verbindung von Payment und Kasse für Komplettanbieter im Bereich Digital Payment. Ich bin überzeugt, dass durch die Transaktion die Skalierung und Internationalisierung von Tillhub weiter enorm vorangetrieben wird", sagt Daniel Wild, Vorstandsvorsitzender der Mountain Alliance AG.

Mountain Alliance ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor widmet sich die Gesellschaft der Zukunftsbranche, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt: dem Digitalgeschäft. Die Mountain Alliance AG hält Unternehmensbeteiligungen in vier Segmenten: Technology, Digital Business Services, Digital Retail und Meta-Platforms & Media. Die MA ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}



Aktuell (18.06.2020 / 09:03 Uhr) notieren die Aktien der Mountain Alliance AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,22 EUR (+4,76%) mit 4,84 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



