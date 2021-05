m:access | DEFAMA mit weiterem Zukauf auf Wachstumskurs.

28.05.2021 – Die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) – DEFAMA erwirbt ein Nahversorgungszentrum in Barsinghausen (Niedersachsen), etwa 30 Kilometer westlich von Hannover. Und der Kaufpreis beträgt 3,6 Mio EUR bei einer vermietbaren Fläche von rund 3.400 qm. Mit der derzeitigen Jahresnettomiete von rund 340 TEURO erzielt man gut 9% Rendite. Und das bei einem Refinanzierungszins von vielleicht 2 % oder eher weniger. So kann eine Finanzierung eine sowieso schon gute Rendite hebeln.

Die Ankermieter des Objekts sind Netto und Dänisches Bettenlager. Daneben beherbergt die vollvermietete Immobilie eine Reihe von kleineren Mietern wie Bäcker, Friseur, Versicherungsbüro, Tierarzt, eine Kampfkunstschule, einen Pflegedienst sowie im Obergeschoss zwei Arztpraxen und zwei Wohnungen.

Erreicht inclusive Neuerwerb

wird eine annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA von rund 15,3 Mio EUR. Und das Portfolio umfasst nunmehr 45 Standorte mit 198.000 qm Nutzfläche, die zu gut 94% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, Dänisches Bettenlager, Deichmann, KiK, Takko und toom. Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei 7,5 Mio EUR, entsprechend 1,70 EUR je Aktie.

Damit hat man die Ziele, zuletzt am 18.04.2021 kommuniziert, …

Bei Vorlage der Quartalsergebnisse bestätigte der Vorstand für das Gesamtjahr 2021 die Planung eines FFO von 7,1 Mio EUR bzw. 1,61 EUR je Aktie. Beim Nettogewinn nach HGB rechnet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr mit einem Anstieg auf rund 3,1 Mio EUR bzw. 0,69 EUR je Aktie. Der annualisierte FFO beträgt aktuell 7,4 Mio EUR. Bis Ende 2021 soll diese Kennzahl durch weitere Zukäufe und Vermietungserfolge auf mindestens 8 Mio EUR bzw. über 1,80 EUR je Aktie klettern. Und so könnten die Jahresziele schneller erfüllt werden, als gedacht – Luft für eine Prognoseerhöhung?

Quartalsergebnisse

Im ersten Quartal 2021 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) bei einem Umsatz von 4,06 (Vj. 3,13) Mio EUR ein Ergeb­nis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 2,56 (1,98) Mio EUR. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 0,95 (0,78) Mio EUR erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 0,70 (0,59) Mio EUR. Dies entspricht einem Gewinn von 0,16 (0,13) EUR je Aktie. Die Funds From Operations (FFO) erreichten 1,69 (1,31) Mio EUR und erhöhten sich somit um 29% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

In den Zahlen enthalten waren im ersten Quartal 2021 die Erträge von 42 Bestandsobjekten. Dabei gab es im Vorjahreszeitraum durch den Beginn des Umbaus in Radeberg deutlich niedrigere Erträge, in der aktuellen Berichtsperiode kam es zu Mietaussetzungen aufgrund anhaltender Ladenschließungen durch den Lockdown. Im zweiten Quartal wird das Objekt Seehausen erstmals komplett enthalten sein. Ab Ende April kommen erste zusätzliche Erträge durch den Erwerb des HanseCenter Gardelegen hinzu.



