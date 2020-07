m:access | DEFAMA immer weiter, immer über 10%...

24.07.2020 - DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) ist „durch“ – Corona hat keine wesentlichen/langfristigen Auswirkungen auf das Geschäft gehabt. Das Unternehmen reagierte proaktiv auf die seinerzeit aufkommende Covid-19-Pandemie und konnte so die Folgen für Mieter und Unternehmen mildern. Mietverträge wurden zwischenzeitlich verlängert mit einer Steigerung der Mieterträge um rund 100 TEUR jährlich. Es wurde durch günstige Revalutierungen die Liquidität für neue Käufe und Aufwertunsgmaßnahmen bestehender Objekte erhöht. Und jetzt wieder mal ein Zukauf plus Erwerb einer bestehenden Photovoltaikanlage: Investitionssumme rund 8 Mio. EUR - und mehr als 800 TEUR jährliche Erträge. Getreu der Maßgabe zu investieren,w enn mehr als 10% Rendite für DEFAMA erzielbar sind.

Baumarkt in Anklam und Solaranlage in Zeitz

Erworben wurde der toom Baumarkt in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) und die auf dem Einkaufszentrum Zeitz (Sachsen-Anhalt) befindliche Photovoltaik-Anlage. Die Immobilie in Anklam wurde 1999 gebaut und 2019 modernisiert. Die vermietbare Fläche beträgt rund 8.000 qm. Verkäufer ist ein Fonds der Verifort Capital. Die Photovoltaik-Anlage in Zeitz wurde 2010 in Betrieb genommen und weist eine Nennleistung von 800 kVA auf. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 8 Mio. EUR und bringt der DEFAMA zusätzliche Erträge von über 800 TEUR p.a. ein.

Mit Abschluss dieser Transaktionen steigt die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA auf 14 Mio. EUR. Das Portfolio umfasst nunmehr 39 Standorte mit rund 175.000 qm Nutzfläche, die zu 96% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, Dänisches Bettenlager, Deichmann, KiK, Takko und toom. Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei rund 6,7 Mio. EUR, entsprechend 1,52 EUR je Aktie.

Wir konnten im Dezember letzten Jahres mit Matthias Schrade, dem CEO der DEFAMA ein Exklusivinterview führen - danach weiss man, warum die DEFAMA interessant ist.

Die Aktie von DEFAMA AG notiert aktuell im Tradegate-Handel (24.07.2020 / 09.01 Uhr) bei 16,80 EUR, mit einem Minus von -0,20 EUR (-1,18%).



Matthias Schrade | Vorstand der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG



Matthias Schrade, geboren 1979 im schwäbischen Tettnang, gründete 1999 das in Düsseldorf ansässige Analystenhaus GSC Research und leitete dieses bis Ende 2011. Während dieser Zeit wurde er in der Nebenwerte-Szene unter anderem als Chefredakteur des monatlichen Börsenbriefes „Nebenwerte Insider“ bekannt. Zudem hatte er Aufsichtsrats- bzw. Anlageausschussmandate in zwei börsengelisteten Beteiligungsgesellschaften sowie einem Investmentclub inne und war Mitinitiator von zwei Aktienfonds.

In der Folge war er zunächst als Geschäftsführer und später als Vorstand bei FCR Immobilien in München tätig. In dieser Zeit sorgte er unter anderem für die Umwandlung der Firma in eine Aktiengesellschaft, führte eine Non-Recourse-Finanzierungsstruktur ein, wickelte den Kauf und die Finanzierung einer ganzen Reihe von Einkaufszentren ab und verdreifachte das Portfoliovolumen auf über 20 Mio. Euro.

Im Herbst 2014 gründete er in Berlin die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, deren Vorstand und größter Einzelaktionär er bis heute ist. Diese brachte er im Juli 2016 an die Börse und baute mit seinem Team ein Portfolio von zwischenzeitlich 30 Fachmarktzentren mit einem Wert von über 100 Mio. Euro auf.

