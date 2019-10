m:access | DEFAMA endlich kann es losgehen

30.10.2019 - Die von Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) beantragte Baugenehmigung für eine umfassende Modernisierung des Einkaufszentrums Radeberg ist erteilt worden. Der Umbau kann somit planmäßig im Februar 2020 beginnen. Die Wiedereröffnung ist für November 2020 vorgesehen. Insgesamt wird DEFAMA knapp 9 Mio. Euro in die Revitalisierung des Einkaufszentrums Radeberg investieren. Den Bauantrag hatte DEFAMA bereits vor mehr als einem Jahr gestellt.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Parallel zu den Umbau-Vorbereitungen wurden in den letzten Wochen im Umfeld der Expo Real erste Gespräche mit potenziellen Käufern geführt. Das positive Feedback bestärkt DEFAMA in der Einschätzung, dass bei einer Veräußerung ein Sonderertrag im hohen einstelligen Millionenbereich möglich ist. Aufgrund der erteilten Baugenehmigung können nunmehr konkrete Verhandlungen über einen Verkauf als „Forward Deal" aufgenommen werden. DIE SPANNENDE GESCHICHTE DAHINTER WURDE JA BEREITS AUSFÜHRLICH DISKUTIERT - jetzt gibt es endlich den positiven Schlusspunkt. Hauptsache.

Gestern gab es auch Zahlen - GUT

In den ersten neun Monaten 2019 erzielte die bei einem Umsatz von 8,13 (Vj. 6,41) Mio. EUR ein Ergeb­nis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 4,94 (3,98) Mio. EUR. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 1,89 (1,67) Mio. EUR erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 1,42 (1,31) Mio. EUR. Dies entspricht einem Gewinn von 0,36 (0,37) EUR je Aktie. Die Funds From Operations (FFO) erreichten 3,25 (2,66) Mio. EUR entsprechend 0,83 (0,75) EUR je Aktie und erhöhten sich somit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22%. FORTSETZUNG.

Aktuell (30.10.2019 / 08:05 Uhr) notieren die Aktien der DEFAMA im Frankfurter-Handel unverändert bei 15,60 EUR.



Chart: Deutsche Fachmarkt AG | Powered by GOYAX.de

