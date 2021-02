m:access | DEFAMA: Manchmal muss man auch einfach mal abgeben!

Die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) zeigte heute, das es manchmal auch sinnvoll ist, einen Fachmarkt zu verkaufen. Denn der gebotene Kaufpreis war so, das man wohl nicht Nein sagen kann, und bringt zusätzlich einen schönen Einmaleffekt für die Bilanz.

Und man wird wohl davon ausgehen können, das der Verkaufserlös wieder in neue Fachmärkte fliesst, die dann wieder die bekannten Rendite-Parameter bieten. Wenn eine Veräußerung zum Doppelten des ursprünglichen Anschaffungspreises und zugleich deutlich über dem gutachterlichen Verkehrswert von zuletzt 4,23 Mio EUR möglich ist, erfolgt der Verkauf:

DEFAMA erlöst 5,16 Mio EUR für das Fachmarktzentrum Bleicherode. Hier erzielte man bisher eine Jahresmiete von rund 350 TEUR. Nach Ablösung des Bankdarlehens inklusive Vorfälligkeitsentschädigung fliessen 3 Mio EUR in die Liquidität, erfolgswirksam werden 2,6 Mio EUR – natürlich vor Steuern. Und mit den 3 Mio EUR könnten beim von DEFAMA genutzten Fremdkapitalhebel und den “typischen” Renditeerwartungen durchaus zukünftig Objekte mit einer mehr als doppelt so hohen Jahresmiete erworben werden. Was dann wiederum…

Mit Abschluss dieser Transaktionen beträgt die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA rund 14 Mio EUR. Das Portfolio umfasst dann 42 Standorte mit 175.000 qm Nutzfläche, die zu 97% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, Dänisches Bettenlager, Deichmann, KiK, Takko und toom. Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei 6,9 Mio EUR, entsprechend 1,56 EUR je Aktie.

Lesen Sie unser aktuelles Interview mit dem Vorstand der DEFAMA: “Unter dem Strich sind wir mit dem Erreichten mehr als zufrieden.” vom letzten Dezember. Spannend und natürlich immer noch aktuell – dem Konzept geschuldet.

Beeindruckende Aktienperformance seit dem März-Tief mit aktueller Seitwärtsbewegung

Bei DEFAMA sieht es charttechnisch “nicht schlecht” aus – eine für einen “langweiligen Immobilienwert” schöne Jahresperformance mit einem steilen Anstieg seit den Märztiefs, als der erste Lockdown die Aktienmärkte auf Talfahrt schickte. Am 02.01.2020 steht ein Kurs von 17,00 EUR, im Tief stand die Aktie bei 12,00 EUR (März) und aktuell (24.02.2021, XETRA-Handel, 12:56 Uhr ) 19,50 EUR. Leicht unter dem dieses Jahr erreichten Allzeithoch von 20,60 EUR. Charttechnisch stehen die Ampeln auf Grün. Aktuell konsolidiert der Kurs auf hohem Niveau. Und operativ läuft es auch rund, mit viel Perspektive für 2021 – mit klaren Zielvorgaben bis 2025.

