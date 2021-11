m:access | DEFAMA mit 24% FFO-Anstieg nach neun Monaten

In den ersten neun Monaten 2021 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) bei einem Umsatz von 12,7 (Vj. 10,3) Mio. € ein Ergeb­nis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 10,7 (6,5) Mio. €. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 5,5 (2,5) Mio. € erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 4,3 (1,8) Mio. €. Dies entspricht einem Gewinn von 0,97 (0,42) € je Aktie. Die Funds From Operations (FFO) erreichten 5,2 (4,2) Mio. €, das sind 1,18 (0,96) € je Aktie – ein Plus von 24% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Zu berücksichtigen ist, dass im Juni 2021 wie angekündigt durch den Verkauf des REWE City Center Bleicherode ein außerordentlicher Gewinn von 2,6 Mio. € vor Steuern realisiert wurde. Ohne den Verkauf lag das Ergebnis vor Steuern in den ersten neun Monaten 2021 bei 2,9 Mio. € und das Nettoergebnis bei 2,1 Mio. € bzw. 0,47 € je Aktie.

In den Zahlen enthalten waren im Berichtszeitraum die Erträge von 44 (38) Bestandsobjekten, wobei im Vorjahreszeitraum aufgrund des Umbaus in Radeberg die laufenden Mieten größtenteils wegfielen. Der kurz vor Bilanzstichtag erfolgte Zukauf in Hof wird ebenso wie die beiden Anfang Oktober getätigten Akquisitionen voraussichtlich ab Januar 2022 ertragswirksam.

Für das Gesamtjahr 2021 peilt DEFAMA weiterhin einen FFO von 7,1 Mio. € bzw. 1,61 € je Aktie an. Der Nettogewinn nach HGB soll im laufenden Geschäftsjahr einschließlich des genannten Verkaufsgewinns auf über 5 Mio. € steigen. Der annualisierte FFO beträgt aktuell 8,2 Mio. € bzw. 1,87 € je Aktie. Damit hat DEFAMA hier das gesteckte Ziel von mindestens 8 Mio. € bzw. über 1,80 € je Aktie bereits übertroffen.



