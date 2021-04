m:access | Börsen boomen – Riesenchancen bei mwb Wertpapierhandelsbank? Sehr starkes Q1.

19.04.2021 – Aktienmärkte auf Rekordkurs, hohe Volatilität, schlagzeilenträchtige Entwicklungen bei Einzelwerten und dazu Negativzinsen auf Guthaben – eine perfekte Vorlage für Brokerage- oder Kursmakler-Firmen. Und genau so sehen deren Zahlen aus: Rekorde über Rekorde – beim Umsatz, beim Gewinn und bei der Börsenkapitalisierung.

Und so ist eine ganze Branche im Höhenrausch. mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (ISIN: DE0006656101) verzehnfachte annähernd den Jahresüberschuss in 2020: „…für das Geschäftsjahr 2020 eine signifikante Verbesserung des Ergebnisses der normalen Geschäftstätigkeit auf etwa TEUR 23.364 im Vergleich zu TEUR 1.929 in 2019 sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 16.889 (i.Vj. TEUR 1.736).“

Und setzt diese Erfolgsstory fort: die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen im 1. Quartal 2021 wieder ein sehr gutes Ergebnis erzielt.

„Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken liegt mit TEUR 10.671 deutlich über den TEUR 6.446 des Vorjahresquartals. In dem Quartalsüberschuss in Höhe von TEUR 5.812 (i. Vj. TEUR 4.833) ist neben einer Rückstellung für Körperschafts- und Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 3.202 (i. Vj. TEUR 702) auch bereits eine aufwandswirksame Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB in Höhe von TEUR 1.657 (i. Vj. TEUR 911) enthalten.“

Aktienkurs, Bewertung – Abstand zum Höchststand:

mwb fairtrade, 2,70 EUR, 15,80 EUR, 15,20 EUR(52-Wochen Tief, Höchst, aktuell 19.04., 14:57 Uhr,XETRA). Aktie handelt an ihrem Höchstkurs. Vom Tief zum Hoch 581 %.



Kapitalisierung, Gewinn 2020, Dividende(e), Erwartung 2021

mwb fairtrade, 112,92 Mio EUR, 16,89 Mio EUR, Vorschlag 1,60 bis 2,00 EUR, keine Angaben, wahrscheinlich ähnlich dynamisch wie im Vorjahr – aber konkret wird man nicht: „Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der nicht vorhersehbaren Auswirkungen auf das Börsengeschehen ist nach Auffassung des Vorstandes das vorstehende Quartalsergebnis nicht für eine Prognose über den Verlauf des Gesamtjahres geeignet.“ heisst es anlässlich der Vorlage der Q1-Zahlen. (Market Cap aktuell, Gewinn – JÜ 2020, Dividendenvorschlag, Entwicklung 2021)



mwb – Handel/Makler/Abwicklung – florierendes Geschäftsmodell

Fragt sich natürlich, was passiert, wenn sich die Börseneuphorie und hohe Volatilität legen sollte? Wird man in München das Gewinnniveau halten können? Schaut man sich die fundamentalen Daten der Aktie an, dann scheinen davon nicht alle Anleger überzeugt. Das KGV scheint nicht zu einem Wachstumswert zu passen. Spannende Frage.

mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank ist in der Kommunikation eher unaufgeregt – und auch weniger aktiv als die „Wettbewerber“. Schwierig einzuschätzen sind die Entwicklungen, die in 2021 möglich sind. Möglicherweise setzt sich die Erfolgsgeschichte fort. Auf jeden Fall hat die mwb bewiesen, dass man auch vor dem Boom in 2020 gutes Geld verdienen konnte – wenn auch nicht so viel wie im Ausnahmejahr (?) 2020:

„Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für das Geschäftsjahr 2020 eine signifikante Verbesserung des Ergebnisses der normalen Geschäftstätigkeit auf etwa TEUR 23.364 im Vergleich zu TEUR 1.929 in 2019 sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 16.889 (i.Vj. TEUR 1.736)…“