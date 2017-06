m4e: Kursexplosion! Das steckt dahinter

Liebe Leser,

am Freitagmittag schoss die m4e-Aktie plötzlich um mehr als 20 % nach oben. Was war da los? Den Run hatte eine Ad-hoc-Meldung ausgelöst, laut der die Mehrheitsaktionärin Studio 100 alle Aktien aufkaufen will, die sich noch im Besitz anderer Anteilseigner befinden.

Zum Hintergrund

Zu Beginn dieses Jahres erwarb die belgische Gesellschaft von den m4e-Gründern bzw. Hauptaktionären Hans Ulrich Stoef, Cees Wessels, Oliver Jansen und Michael Büttner deren Aktienpakete, die insgesamt 68 % aller Anteile umfassten. Damit war de facto eine Übernahme des Brand Management- und Medienunternehmens vollzogen.

Der Grund war, dass m4e auf Kinder- und Familienunterhaltung spezialisiert ist. Die Studio 100 ist eines der weltweit führenden Medienunternehmen in diesem Bereich. Sprich: Hier war eine strategische Zusammenarbeit geplant. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Hans Ulrich Stoef sollte aber bei m4e am Ruder bleiben.

Der jetzt gewählte Squeeze Out ist vor diesem Hintergrund nur konsequent. Dadurch wird sich voraussichtlich die Bilanzierung vereinfachen. Zudem fließen Gewinne nicht mehr ab, sondern verbleiben innerhalb der Unternehmensfamilie.

Warum dann die Kursexplosion?

Der Kurssprung am Freitag ist leicht erklärt. Das offizielle Übernahmeangebot lautet 2,70 Euro je Aktie. Der Kurs hat nun die Lücke zu diesem Wert von der vormaligen Notierung bei etwa 2,20 Euro geschlossen. Die Annahmefrist für m4e-Aktionäre läuft im Übrigen vorerst bis zum 6. Juli.

Ein Beitrag von Mark de Groot.