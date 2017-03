lorry-Gewinner berichten von Lebensadern der Region: Bei der vierten Verleihung des Journalistenpreises der Metropole Ruhr geht die Lore aus Aluminium an FAZ, Ruhr Nachrichten, WDR und WAZ

Essen (ots) - 7.000 Kilometer Fluss, 4.700 Kilometer Straße, 700Kilometer Radweg - das sind die Lebensadern, die die Metropole Ruhrund ihre mehr als fünf Millionen Menschen miteinander verbinden. Unddiese Straßen und Schienen, Flüsse und Grünzüge standen imMittelpunkt der diesjährigen Ausschreibung zum Journalistenpreis derMetropole Ruhr, lorry. Journalistinnen und Journalisten aus ganzDeutschland haben in 111 Beiträgen das Ruhrgebiet und seineLebensadern zum Thema gemacht. Die Gewinner wurden am 30. März imErich-Brost-Pavillon auf dem Welterbe Zollverein in Essenausgezeichnet. Neben dem Preisgeld nahmen die Gewinnerinnen undGewinner die lorry entgegen - eine handgefertigte Lore, die in diesemJahr erstmals nicht aus Stahl, sondern aus hochwertigem Aluminiumgefertigt wurde.Was im Kulturhauptstadt-Jahr von der RUHR.2010 GmbH initiiertwurde, wird seitdem vom Regionalverband Ruhr (RVR) im zweijährigenRhythmus unter großem Interesse von Medienschaffenden fortgeführt.Als neuer Kooperationspartner hat die RAG-Stiftung den Wettbewerbunterstützt und die Preisgelder bereitgestellt.RAG-Stiftung stellt als diesjähriger Partner die Preisgelderbereit"Die konstant hohe Zahl der eingereichten Beiträge zeigt, dass dieEntwicklung im Ruhrgebiet weiter intensiv von den Medien begleitetwird. Veränderungen im Wirtschaftsleben und in der Stadtentwicklungbilden oft die Grundlage für spannende und preiswürdige Berichte", soKarola Geiß-Netthöfel, Direktorin des Regionalverbandes Ruhr (RVR),in ihrer Begrüßung vor mehr als 100 Gästen. Die RAG-Stiftung alsdiesjähriger Unterstützer des Journalistenpreises wirft vor demHintergrund des endgültig auslaufenden deutschen SteinkohlenbergbausEnde 2018 einen Blick in die Zukunft. Bärbel Bergerhoff-Wodopia,Mitglied des Vorstandes der RAG-Stiftung: "Wenn 2018 das letzteBergwerk schließt, dann endet eine industrielle Ära. Die Medien habenden Wandel stets begleitet. Lorry würdigt dabei nicht immer dieBeiträge, die das schönste Bild unserer vom Wandel geprägten Regionzeichnen, sondern das realistischste. Unser aller Aufgabe ist es,dass sich diese Bilder immer weiter annähern."Die Sieger: In der Kategorie Print - Aus der Region schaffteTobias Großekemper mit seiner Reportage "In der WesterfilderSpirale", die in den Ruhr Nachrichten veröffentlicht wurde, denSprung auf Platz eins. Mit ihm konnte sich Reiner Burger von derFrankfurter Allgemeinen Zeitung über den lorry-Gewinn und dasPreisgeld freuen. Er setzte sich mit dem Emscher-Umbau "In der Mitteentsteht ein Fluss" in der Kategorie Print - Über die Region durch.Die einfühlsame Beschreibung von Annika Fischer, Reporterin derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung, "So wohnt das Ruhrgebiet" erhielteine lobende Erwähnung.In der Kategorie Hörfunk wurden zwei Einreichungen von der Juryals bemerkenswert herausgestellt. Über die Region berichtete LenaBreuer aus der "Mallinckrodtstraße: Schön is woanders" im WDR 5Hörfunk und belegte damit den ersten Rang. Dirk Planerts WDR5-Reportage über die Flüchtlingsfamilie Rebronja, die gerne inDeutschland bleiben möchte, wollten die Jury-Mitglieder zusätzlichlobend erwähnen. Das Preisgeld wird der Autor mit Familie Rebronjateilen.Auch in der Kategorie TV waren zwei Preise zu vergeben. WährendFrank Bürgin und Anne Weiser in dem WDR-Beitrag vom "HeimatabendMülheim Ruhr" erzählten und dafür den lorry samt Preisgeld im BereichAus der Region erhielten, überzeugten die Dortmunder FilmemacherMichael Loeken und Ulrike Franke in der Kategorie TV - Über dieRegion. Zu dem Gewinn verhalf ihnen die Langzeit-Doku "GöttlicheLage", die u.a. auf ARTE ausgestrahlt worden ist.In der neuen Kategorie Online gab es sogar gleich 25Einreichungen, aus denen die Erstplatzierten ausgewählt worden: AnnaKatharina Wrobel und Eva Adler machten eine wichtige Pulsader derRegion zum Thema: "Die A40 - so bunt, atem(be)raubend und lebendigwie das Revier" - mit dem Ergebnis des lorry in der Kategorie Online- Aus der Region. "Schicht im Schacht - Das Ende des Bergbaus" hießes indes bei Olaf Biernat und Sebastian Auer, die damit eindrucksvollüber den Bergbau in der Region berichteten.Renommierte Jury sichtet und bewertet 111 BeiträgeKreativität, Originalität, herausragende sprachliche Qualität,eine fundierte Recherche sowie die Abbildung der Vielfalt der Regionwaren maßgebliche Kriterien für die Auswahl der besten Beiträge, dievon renommierten Medienschaffenden gesichtet und ausgezeichnet wordensind. In der Jury vertreten waren: Gonne Garling (BILD Ruhrgebiet undWestfalen), Dr. Marion Grob (WDR/ARD Hörfunk), Prof. Dr. Karl-MartinObermeier (Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen), Philipp Ostrop(Ruhr Nachrichten), Dana Savic (freie Autorin und Filmemacherin),Markus Augustiniak (Radio Duisburg), sowie Jury-Neuling Dr. AlexanderMarinos, stellvertretender Chefredakteur der WAZ.Unter www.journalistenpreis.metropole.ruhr finden Sie Impressionender Preisverleihung und die Gewinnerbeiträge. 