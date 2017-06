lokal & digital: eBay startet City-Initiative zur Digitalisierung des Handels (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Dreilinden / Berlin (ots) -Nur jeder dritte deutsche Einzelhändler verkauft seine Waren auchonline. Mit dem Namen lokal & digital startet der Online-MarktplatzeBay heute eine deutschlandweite City-Initiative, um so denstädtischen Einzelhandel stärker bei der Digitalisierung zuunterstützen. Kern von lokal & digital ist die eBay City-Plattform.Städte jeder Größe können sich hier nach dem Vorbild der bekanntenPilotprojekte Mönchengladbach und Diepholz ihre individuelle lokalePräsenz bei eBay sichern. Sie erhalten damit Zugang zur Reichweitedes Online-Marktplatzes mit 17 Millionen aktiven Käufern inDeutschland und 169 Millionen weltweit. Als Partner des Handelsunterstützt eBay die Teilnehmer zudem mit einem umfangreichenLeistungspaket und dem Knowhow weiterer Branchenexperten. So wird denEinzelhändlern ein leichterer Einstieg in den E-Commerce ermöglicht.In einem "Atlas der ungenutzten Chancen", den eBay heute vorlegt,wird der Digitalisierungsgrad des lokalen Einzelhandels inDeutschland analysiert. Dabei wird deutlich, welche großen Potenzialedas Internet aktuell für den Handel noch bereithält. So kann einHändler beispielsweise mit einer engen Verknüpfung von Offline- undOnline-Kanälen sicherstellen, den Kunden im Kaufprozess bestmöglichzu begleiten. Die neue Initiative lokal & digital soll dabeiunterstützen, diese und andere Chancen wahrzunehmen. "Der Atlaszeigt, dass der lokale Handel mit dem Wandel des Kaufverhaltensseiner Kunden zu kämpfen hat", erklärt Denis Burger, Senior DirectorSeller Growth bei eBay. "Es besteht noch erheblicherOnline-Nachholbedarf. Mit der Initiative möchten wir dabei helfen,mehr lokale Händler für die Ansprüche des modernen Kunden fit zumachen, um so ihre Zukunftsfähigkeit und gleichzeitig auch die derInnenstädte als belebte Einkaufszonen zu sichern", sagte Burgerweiter. "Wir zielen darauf ab, bis Ende des Jahres fünf weitereStädte in die Aktivitäten der Initiative zu integrieren. So soll auchSichtbarkeit für das Thema entstehen, wir sehen uns hier alsImpulsgeber für den Markt."Tatsächlich vollzieht sich durch die Digitalisierung schon seiteiniger Zeit ein Strukturwandel im deutschen Handel, der auch dasGesicht der Innenstädte nachhaltig verändert. Die einst belebtenZentren drohen nicht nur in Klein- und Mittelstädten aufgrund vonLeerständen zu veröden. Ein Wandel im Kaufverhalten der Kundschaftmacht den Online-Handel unabdingbar.An der eBay City-Initiative lokal & digital teilnehmende Städteerhalten gegen eine Gebühr eine eigene Präsenz unter der URLwww.eBay-city.de/STADTNAME und sichern sich damit eine digitaleVisitenkarte für die lokalen Händler. Kunden finden dort auf einenBlick die Händlervielfalt und den Sortimentsumfang der jeweiligenStadt. Neben dem digitalen Auftritt erhalten die Städte 30kostenfreie eBay Basisshops für lokale eBay-Neuhändler und eineexklusive Startberatung von eBay. Darüber hinaus steht ein Netzwerkvon Experten bereit, um Stadt und Handel bei den ersten Schritten zubegleiten. Darunter finden sich unter anderem auch dieWirtschaftsförderer und einige Händler der Pilotstädte derInitiative, die ihre Erfahrungen bei den ersten Schritten imOnline-Handel gerne teilen. Rechtliche Absicherung wird durch dieZusammenarbeit mit Trusted Shops gewährleistet.Klar ist bereits, dass der Gewinner des Wettbewerbs "DigitaleStadt" einer der ersten Teilnehmer der eBay City-Initiative seinwird. Der Digitalverband Bitkom und der Deutsche Städte- undGemeindebund (DStGB) werden noch im Juni den Sieger ihrerAusschreibung bekanntgeben, erste Anwendungen - darunter dasLeistungspaket von lokal & digital - sollen dann 2018 in dererfolgreichen Stadt in Betrieb gehen.Gradmesser für lokal & digital sind die erfolgreichenPilotprojekte in Mönchengladbach und Diepholz. In Mönchengladbachlief das Projekt bereits von Herbst 2015 bis Sommer 2016. DerGroßteil der teilnehmenden Händler in der 260.000-Einwohner-Stadtbetreibt seinen Shop bei eBay jedoch nach der Pilotphase auch heutenoch, denn der Erfolg ist unbestritten. Insgesamt konnten die 79Einzelhändler mehr als 160.000 Artikel im Gesamtwert von über 6,7Millionen Euro verkaufen und lieferten in 84 Länder. Aktive Händlerkonnten im Durchschnitt einen zusätzlichen Jahresumsatz von 90.000Euro erzielen. In der deutlich kleineren 16.000-Einwohner-StadtDiepholz lag dieser bei immerhin noch 30.000 Euro. Hier bieten seitEnde vergangenen Jahres bisher 30 Einzelhändler ihre Waren über eineeigene Präsenz bei eBay an.Weitere Informationen und Bilder zur Initiative lokal & digitalmit den beteiligten Experten sowie Logos von eBay erhalten Sie unterhttp://presse.ebay.de. Tagesaktuelle Meldungen von eBay gibt es imPressebereich und auf unserem Twitter-Account @eBayDE_News.Über die eBay City-Initiative lokal & digital:Die eBay City-Initiative lokal & digital will den städtischenEinzelhandel in Deutschland stärker bei der Digitalisierungunterstützen. Nur jeder dritte deutsche Einzelhändler verkauft nachExperten-Schätzungen online. In einem "Atlas der ungenutzten Chancen"zeigt eBay aktuell, welche Potenziale das Internet für den Handelnoch bereithält. Die Initiative will daher eine umfassendeDigitalisierung vorantreiben, um so die Zukunftsfähigkeit der lokalenEinzelhändler zu sichern. Kern von lokal & digital ist ein digitalerCity-Hub, eine Plattform für den lokalen Handel in ganz Deutschland.Teilnehmende Städte erhalten hier eine individuell gestaltbarePräsenz mit eigener URL unter www.eBay-city.de/STADTNAME. Als Partnerdes Handels unterstützt der Online-Marktplatz eBay die Städte mitviel Erfahrung und einem Netzwerk von Experten - so wird der ersteSchritt in den E-Commerce für Stadt und Handel leichtgemacht. DieErfahrung aus den lokal & digital-Pilotprojekten in Mönchengladbachund Diepholz zeigt bereits, dass teilnehmende Händler ihre Produktenicht nur vor Ort, sondern deutschlandweit und in Länder auf derganzen Welt verkaufen. Aktive Händler können nach diesen Ergebnissenmit einem signifikanten zusätzlichen Jahresumsatz rechnen. eBaydiskutiert den Erfolg der Initiative mit der Branche im Netz:#lokaldigitalÜber eBay:eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen imBereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay,StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer undVerkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce'wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer derweltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot voneiner einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf demeBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt.Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörendenMarken sind zu finden unter www.ebayinc.com.Weitere Informationen erhalten Sie:Daphne Rauch | eBay Group Services GmbH | UnternehmenskommunikationMarktplatz 1, 14532 KleinmachnowTel: +49 (0)30. 8019. 5163 | E-Mail: presse@ebay.deAuf unserer Website: presse.ebay.deCaroline Lambert | FAKTOR3 | BeratungKattunbleiche 35, 22041 HamburgTel: +49 (0)40. 679446. 6106 | E-Mail: c.lambert@faktor3.deOriginal-Content von: eBay GmbH, übermittelt durch news aktuell