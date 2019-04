lösungsfinder: Tagesthemen starten Serie zu lösungsorientiertem Journalismus

Hamburg (ots) - Jeden Abend berichten die Tagesthemen im Erstenüber politische Debatten, Missstände und Skandale. Ab dem 15. Aprilwird das Nachrichtenmagazin gezielt auch Lösungen fürgesellschaftliche Probleme in den Fokus stellen. Der Titel der eigensdazu geplanten Serie lautet #lösungsfinder.Marcus Bornheim, Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell: "Wirwollen das ganze Bild zeigen, denn im Alltag unserer Zuschauerinnenund Zuschauer gibt es manchmal auch Probleme, die vielleicht auf dergroßen Bühne noch hitzig diskutiert werden, sich aber im Kleinenbereits auflösen lassen. Das entspricht der Lebenswirklichkeit."Dazu startet die Redaktion eine Serie, die ganz konkret Ansätzemit potentiell gesellschaftlicher Relevanz vorstellt. Wie lässt sichder Mangel an Hebammen lösen? Wie schafft man bezahlbaren Wohnraum?Wie kann man Schulabbrechern helfen? Alles Alltagsfragen, für die esbereits Lösungsansätze gibt."Solutions Journalism" ist ein Trend aus den USA, der sehr eng mitdem "Constructive Journalism" verwandt ist. "Dabei geht es nichtdarum, alles rosarot anzumalen, sondern zu zeigen: Hier ist einProblem. So kann es gelöst werden. Und es braucht diese und jeneBedingung", sagt Bornheim.Ziel ist es, die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Diskussion überLösungen anzuregen. Die Erfahrung aus den USA zeigt, dass es großesInteresse daran gibt, Debatten konstruktiver zu führen und sichkonkret mit Ideen zu beschäftigen. "Das hilft den Menschen mehr alsritualisierte Debatten", so Marcus Bornheim.Zunächst ist eine zweiwöchige Serie bei den Tagesthemen geplant.Danach wird die Redaktion die Ergebnisse auswerten.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell