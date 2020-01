live bei phoenix: Bundestagsentscheid zur Reform des Transplantationsgesetzes - Donnerstag, 16. Januar 2020, 9.00 Uhr

Bonn (ots) - Im Jahr 2019 sind die Spenderzahlen im Vergleich zum Vorjahr wiederleicht zurückgegangen. Allein in Deutschland stehen derzeit mehr als 9.000Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Der Deutsche Bundestag stimmtam Donnerstag über zwei Gesetzentwürfe zur Reform des Transplantationsgesetzesab. Ziel ist es, die Zahl von Organspenden zu erhöhen. Bei der Ausarbeitung derVorschläge sind ungewöhnliche Allianzen entstanden: Verschiedene Abgeordnete umCDU-Gesundheitsminister Jens Spahn und SPD-Fachpolitiker Karl Lauterbach machensich in ihrem Gesetzentwurf für die sogenannte "doppelte Widerspruchslösung"stark. Demnach würde automatisch jeder Bürger potenzieller Organspender sein,sofern er nicht vorher widersprochen hat.Einen weiteren fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf bringt eineAbgeordnetengruppe um Linken-Chefin Katja Kipping und Grünen-VorsitzendeAnnalena Baerbock ein. Bei Behördengängen, etwa bei der Beantragung einesPersonalausweises, sollen Bürgerinnen und Bürger zukünftig aktiv auf eineRegistrierung als Organspender angesprochen werden. Zudem bringt die AfD einenAntrag ein, der vorsieht, die Aufsicht über die Vermittlung von Organen an eine"unabhängige öffentlich-rechtliche Institution" zu übertragen. Dadurch soll dasVertrauen in die Organspende erhöht werden.phoenix überträgt die Beratungen und Abstimmungen zur Änderung desTransplantationsgesetzes ab 9.00 Uhr live.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4490656OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell