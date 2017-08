linksunten.indymedia.org-Verbot von Thomas de Maizière ist ein Angriff auf die freie Meinungsäußerung

Berlin (ots) - Heute wurde von Bundesinnenminister Thomas deMaizière das Open-Posting-Portal www.linksunten.indymedia.orgverboten, bei einigen angeblichen Moderatoren wurdenHausdurchsuchungen vorgenommen."Mit seinem Verbot schürt de Maizière Ressentiments gegen ihmunbequeme Meinungen und Ansichten. Darüber hinaus biedert sich derMinister damit dem rechten Rand an. Seine Aufgabe und ebenso die desVerfassungsschutzes ist es, Straftaten und Terroranschläge zuverhindern, nicht aber die freie Presse in ihre Schranken zu weisenund das hohe Gut der Meinungsfreiheit im Keim zu ersticken. Es kommtnicht nur mir so vor, als wolle er kurz vor der Bundestagswahl mitseiner Show als konservativer Hardliner von seinem Versagenablenken", betont Patrick Schiffer, Vorsitzender der PiratenparteiDeutschland.Der Minister und sein Ministerium sollten sich stärker gegenRechtsextremismus und rechte Hetze und Straftaten einsetzen, die inden Kriminalitätsstatistiken deutlich ausgeprägter sind als Gewaltvon Links, statt hier die Verbotskeule herauszuholen und gegen einkleines, linkes Nachrichtenportal derartige Schritte zu ergreifen.Simon Kowalewski, Vorsitzender der PIRATEN Berlin, betont: "DieserAngriff auf die freie Meinungsäußerung ist ein weiterer Skandal derautoritären Regierung, die Deutschland als demokratischem, liberalem,freiheitlichem Staat nachhaltig schadet und den gesellschaftlichenRechtsruck weiter befeuert. Der Gängelung mit polizeilichen Mittelnund juristischen Tricks von Plattformen, auf denen auch unerwünschtelinke politische Meinungen geäußert und Missstände in Regierung undBehörden aufgedeckt werden, leisten wir entschiedenen Widerstand." Inihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 setzt sich diePiratenpartei für die Erweiterung des Artikels 5 Abs. 1 GG um diezwei Worte "digitale Netzwerke" sowie eine gesetzliche Garantie fürden anonymen Zugang zum Internet ein.Quellen:[1] Wahlprogramm Piratenpartei, http://ots.de/WjUZt[2] Negativpreis für den Innenminister, http://ots.de/6HFlk[3] Twitter-Post des BMI,https://twitter.com/BMI_Bund/status/900952594637406213[4] Pressemitteilung des BMI, http://ots.de/6Owov[5] Pressemitteilung der Piratenpartei Berlin, http://ots.de/XFzvOBildmaterial:Sie benötigen freie Fotos zur Bebilderung Ihrer Beitrags über diePiraten, Logos oder weitere Informationen? Gerne helfen wir Ihnenweiter. Eine stetig wachsende Auswahl an Fotos stellen wir Ihnen aufunserem flickr-Account unterhttps://www.flickr.com/photos/piratenpartei/ bereit, Fotos derMitglieder des Bundesvorstands und der Spitzenkandidaten finden Sieunter https://vorstand.piratenpartei.de/vorstand/, Logos undPlakatreihen aus allen Ländern sind auf unterer Wikiseite unterhttps://wiki.piratenpartei.de/Fotos zu finden. Sollten Sie nichtfündig werden, sendet Ihnen unsere Pressestelle auf Anfrage gerneweitere Motive zu.Pressekontakt:Pascal HesseBundespressesprecherBundesgeschäftsstelle, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstr. 9A | 10115 BerlinE-Mail: pascal.hesse@piratenpartei.deE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510Fax: 030 / 60 98 97 519Alle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/presse/mitteilungen/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell