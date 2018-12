Das liebe Geld im Fokus - Damit Sie wissen, was sich 2019 alles ändert! (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Mehr Zeit für sich und die Familie nehmen, gesund bleiben und sichvielleicht einen lang gehegten Traum erfüllen: Das wünschen sich javiele von uns beim Start ins neue Jahr 2019. Ja, und natürlich, dassfinanziell alles möglichst glatt läuft und man nicht unerwartet inSchieflage gerät. Damit Sie in Zukunft vernünftig planen können,verrät Ihnen jetzt Oliver Heinze die wichtigsten finanziellenNeuregelungen für 2019.Sprecher: Auf eine finanzielle Entlastung können sich 2019 vorallem Familien mit mittlerem und geringem Einkommen freuen.O-Ton 1 (Melanie Schmergal, 17 Sek.): "Ab 1. Juli 2019 wird´s zehnEuro mehr Kindergeld geben. In der Steuer wird der Grund- und derKinderfreibetrag angehoben, da haben Sie dann praktisch im Jahr 2019eine Entlastung von 192 Euro mehr. Und im darauf folgenden Jahr nochmal."Sprecher: Sagt Melanie Schmergal vom Bundesverband der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken, kurz BVR. Neu ist 2019 auch dassogenannte Baukindergeld - ein staatlicher Zuschuss für Familien undAlleinerziehende, die ein Haus bauen oder eine Eigentumswohnungkaufen wollen.O-Ton 2 (Melanie Schmergal, 14 Sek.): "Da bekommen Sie übers Jahrmaximal 10 Jahre lang Zuschüsse von 1.200 Euro pro Kind und Jahr. Esist etwas komplexer von den Bedingungen, da würde ich empfehlen,einfach mal vor Ort in der Volksbank oder Raiffeisenbankvorbeizuschauen, um sich beraten zu lassen."Sprecher: Im neuen Jahr übernimmt der Arbeitgeber außerdem dieHälfte des Zusatzbeitrags zur Krankenversicherung, unser Beitragssatzzur Arbeitslosenversicherung schrumpft und es steht eineRentenerhöhung an:O-Ton 3 (Melanie Schmergal, 18 Sek.): "In den alten Bundesländerngibt es ungefähr drei Prozent mehr Geld, in den neuen Bundesländernsogar fast vier Prozent mehr Geld. Interessant auch bei derMütterrente: Alle Mütter mit Kindern, die vor 1992 geboren sind, diebekommen jetzt einen halben Rentenpunkt zusätzlich. Das wird auchmeine Mutter freuen."Sprecher: Darüber hinaus werden wir uns darauf einstellen müssen,dass wir in Zukunft statt mit Bargeld immer öfter kontaktlos mitKarte oder Smartphone bezahlen werden.O-Ton 4 (Melanie Schmergal, 21 Sek.): "Wir bieten das seit Mitte2018 für Android-Handys schon an, das ist fast 80 Prozent desHandymarktes. Und da ist gerade das Bezahlen mit der EC-Karte imHandy sehr beliebt. Es wird auch die Echtzeit-Überweisung kommen, dasInstant-Payment - und für alle Bargeldliebhaber kommen auch neue100-Euro- und 200-Euro-Scheine."Abmoderationsvorschlag:Natürlich waren das längst noch nicht alle finanziellenNeuregelungen für 2019. Mehr dazu erfahren Sie vor Ort in IhrerVolksbank oder Raiffeisenbank oder im Netz unter BVR.de.Pressekontakt:Steffen SteudelBundesverband der Deutschen Volksbankenund Raiffeisenbanken - BVRStellvertretender PressesprecherTel.: 030-2021-1333E-Mail: s.steudel@bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell