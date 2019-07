Mainz (ots) -Montag, 5. August 2019, 22.25 UhrEs wird getrunken, geraucht und geflucht - doch der respektvolleUmgang der Menschen untereinander sowie der Umgang mit der heimischenRessource Holz, mit Feuer und Rauch beeindrucken. Filmemacher RobertMüller zeichnet ein authentisches, intimes, zuweilen amüsantesPorträt über die Köhler und ihr Handwerk im Emmental. 3sat zeigt denSchweizer Dokumentarfilm "Köhlernächte" (Schweiz 2017) am Montag, 5.August 2019, um 22.25 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.Die traditionelle Meilerköhlerei aus dem Luzerner Entlebuch isteuropaweit einzigartig. Nächtelang stehen die letzten verbliebenenKöhler vom Entlebuch auf ihren rauchenden Holzkohlehaufen, denMeilern. Sie verdienen damit bis zu einem Viertel ihres Einkommens.In seinen schweren Gummistiefeln steigt Fränz Röösli auf den vierMeter hohen Kohlenmeiler und sticht Löcher in die Kuppel. WeißerRauch entweicht aus dem Inneren. Seit fast zwei Wochen wacht derKöhler Tag und Nacht über seinem rauchenden Meiler, wo sich Holz zuKohle verwandelt. Dazwischen gönnt sich Fränz Röösli zwei StundenSchlaf, bis er erneut auf den Meiler steigen muss, Löcher sticht undden daraus steigenden Rauch beobachtet. Nur wenige Kilometer entferntglimmen die Meiler des Präsidenten des Köhlerverbandes, WilliRenggli, oder der des zwölfjährigen Köhlerlehrlings Lukas Thalmann.Die einzige Frau, Doris Wicki, ist auswärts unterwegs. Die insgesamtneun aktiven Köhler im Tal produzieren jährlich um die 90 TonnenHolzkohle, deren Verkauf für die Bergbauern seit Generationen vonexistenzieller Bedeutung ist.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeitVideo-Stream: https://kurz.zdf.de/mx5/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell