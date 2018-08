Die letzten Härtetests vor dem Bundesliga-Start: Insgesamt sechs Testspiele von Dortmund, Schalke und Gladbach live auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- In den kommenden zehn Tagen überträgt Sky sechs Testspiele imFree-TV auf Sky Sport News HD sowie im frei empfangbaren Livestreamdes Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App- Unter anderem Gladbach - Southampton (4.8.), BVB - Neapel (7.8.)und Schalke - Florenz (11.8.)Bereits drei Wochen bevor die Bundesliga in die Saison 2018/19startet, rollt bei Sky Sport News HD der Ball wieder. Insgesamt sechsTestspiele überträgt der 24-Stunden-Sportnachrichtendender in denkommenden zehn Tagen und verkürzt allen Fans die Wartezeit auf dieneue Spielzeit.Sky Sport News HD ist seit 1. Dezember 2016 im Free-TV und damitfür jedermann frei empfangbar. Darüber hinaus steht der Sender imfrei empfangbaren Livestream auf skysport.de sowie in der Sky SportApp zur Verfügung. Ausführliche Informationen zum Empfang von SkySport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Alle Fans können live dabei sein, wenn die Bundesligisten ausDortmund, Schalke und Mönchengladbach die letzten Härtetests vor derneuen Saison absolvieren. An diesem Freitag bis Sonntag überträgt SkySport News HD zunächst täglich je ein Vorbereitungsspiel live. DenAuftakt macht der BVB, der am Freitagabend auf Stade Rennes aus derLigue 1 trifft. Am Samstag tritt Borussia Mönchengladbach gegen denFC Southampton an. Nur zwei Wochen nach dessen Wechsel nach Englandkommt es dabei zum Wiedersehen mit Jannik Vestergaard. Der FC Schalkerundet das Testspiel-Wochenende am Sonntag gegen den französischenErstligisten aus Angers ab.In den weiteren Partien der kommenden Tage trifft BorussiaDortmund am Dienstag auf die von Carlo Ancelotti trainierte SSCNeapel und am nächsten Sonntag auf Lazio Rom, in deren Diensten unteranderem Ex-Borusse Ciro Immobile steht. Auch der FC Schalke bekommtes mit einem Topklub der Serie A zu tun. Die Mannschaft von DomenicoTedesco spielt am nächsten Samstag gegen den AC Florenz.Die Testspiele auf Sky Sport News HD im Überblick:Freitag, 3. August, ab 19.25 Uhr: Borussia Dortmund - Stade RennesSamstag, 4. August, ab 15.55 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FCSouthamptonSonntag, 5. August, ab 15.25 Uhr: FC Schalke 04 - Angers SCODienstag, 7. August, ab 19.25 Uhr: Borussia Dortmund - SSC NeapelSamstag, 11. August, ab 15.55 Uhr: FC Schalke 04 - AC FlorenzSonntag, 12. August, ab 17.25 Uhr: Borussia Dortmund - Lazio RomDas neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell