Den letzten Corona-Crash nicht genutzt? Bei diesen Wachstumsaktien hast du eine 2. Chance

Hast du den letzten Corona-Crash nicht genutzt, um günstig in trendstarke Wachstumsaktien zu investieren? Falls ja ist das möglicherweise eine Entscheidung, die du inzwischen bereust. Viele Wachstumsaktien sind seit dem letzten Crash schließlich deutlich gestiegen.

Es gibt allerdings inzwischen einige Tech-Aktien, die inzwischen wieder deutlich korrigiert sind. Womöglich erhältst du jetzt daher eine zweite Chance. Vielleicht eine, die du mit einem langfristig-orientierten Blickwinkel vielleicht besser nutzen solltest.

Teladoc Health: Starke Wachstumsaktie mit Discount

Eine erste Wachstumsaktie, die inzwischen ebenfalls wieder deutlich korrigiert ist, ist die von Teladoc Health (WKN: A14VPK). Die Anteilsscheine des digitalen Gesundheits-Akteurs befinden sich derzeit auf einem Aktienkurs von 156 Euro. Seit dem Rekordhoch bei ca. 252 Euro weisen die Aktien derzeit daher wieder einen Discount auf. Das könnte interessant sein.

Zugegebenermaßen kommt Teladoc Health nicht an die Bewertungsmaßstäbe vor COVID-19 heran. Das aktuelle Kursniveau ist immer noch doppelt so hoch. Seitdem hat sich bei der Aktie und dem Unternehmen jedoch eine Menge verändert. Die Telemedizin hat einen Quantensprung nach vorne gemacht, die Wachstumsraten liegen derzeit bei über 100 %. Zudem kommt Teladoc Health inzwischen auf einen Quartalsumsatz von 383,3 Mio. US-Dollar. Das ist eine deutliche Veränderung innerhalb des letzten Jahres.

Allerdings ist das bei Weitem nicht alles. Teladoc Health hat Livongo Health übernommen, um sich im Markt der digitalen Gesundheitsdienstleistungen breiter aufzustellen. Zudem macht Amazon als potenzieller Konkurrent ernst, was den Eintritt in diesen Markt angeht. Das könnte langfristig auf ein gigantisches Potenzial hindeuten, das man sich jetzt als Investor mit einem Discount sichern kann.

Roku: Auch hier hat sich eine Menge verändert

Eine zweite Wachstumsaktie, die ebenfalls inzwischen Federn gelassen hat, ist die von Roku (WKN: A2DW4X). Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs von 283,80 Euro. Das liegt ca. 30 % unter dem Rekordkurs. Keine Frage: Das könnte ebenfalls eine zweite Chance bei dieser trendstarken Wachstumsaktie bedeuten.

Die fundamentale Bewertung von Roku ist ebenfalls längst nicht so preiswert, wie im Rahmen des Corona-Crashs. Die Aktie notierte in der Spitze lediglich noch bei ca. 70 Euro. Damit haben sich die Anteilsscheine seit dem Tief weiterhin vervierfacht. Allerdings hat sich die Ausgangsage ebenfalls grundlegend verändert.

Roku hat nicht bloß sein Netzwerk auf inzwischen über 51,2 Mio. aktive Accounts ausgedehnt. Nein, sondern ist zudem im Content-Markt aktiv. Das könnte eine neue Chance kreieren, vor allem, was die Monetarisierung der Plattform angeht. Zudem hat Roku zuletzt einige Schritte unternommen, um die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer zu steigern. Beispielsweise mithilfe einer Partnerschaft mit Nielsen. Roku könnte daher ebenfalls eine spannende Wachstumsaktie sein, die man jetzt mit einem attraktiven Discount und einer langfristigen Perspektive einsammeln kann.

