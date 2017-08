Dem letzten Bären auf der Spur - BILD

Wander-Event "Bärenmarsch" im KarwendelSchwaz (ots) - Die Bären sind los ? äh, nein, die Läufer, Wandererund Biker sind los, wenn der dritte "Bärenmarsch" startet. Und dasauf geschichtsträchtigem Boden: Es war ein junger Adeliger, nämlichGraf Thun-Hohenstein, der den letzten heimischen Bären im TirolerKarwendel zu Fall brachte. Der Gedenkstein - in Form eines ruhendenBären - erinnert an der sogenannten Bärenrast an diesen 14. Mai 1898.Seither gibt es keine Bären mehr im Stallental bei Schwaz in derSilberregion Karwendel. Nur Bär Bruno schaute auf seiner Wanderungnach Bayern, wo er erlegt wurde, kurz vorbei.Ortsbezeichnungen wie der Gipfel "Bärenkopf", die "Bärenrast" etc.erinnern an das historische Ereignis. Und der "Bärenmarsch" wurde insLeben gerufen.Zwtl.: Läufer, Biker oder Genusswanderer?Auf zwei Rädern oder zwei Beinen setzt sich alles in Bewegung. Dieeinen schneller, die anderen gemütlicher. Bei der Familienwanderunggeht es nicht um Bestzeiten - die lag übrigens beim Laufwettbewerb imVorjahr bei 35 Minuten - sondern um das Erlebnis. Schließlichverkürzt die lustige Schnitzeljagd zumindest zeitlich den Weg für diekleinen Wanderer. 6,8 Kilometer und 560 Höhenmeter sind bei derLauftrophy bis zum Ziel Stallenalm zu bewältigen, die Etappe fürGenusswanderer ist kürzer. "Für jeden schaffbar", weiß InitiatorChristian Gspan vom Veranstalter Wintersportverein Vomp, der denBärenmarsch vor drei Jahren wiederbelebte. Letztes Jahr zählte manbereits über 300 Teilnehmer. "Wir sind fanatische Bergläufer undwollten diesen über viele Jahre traditionellen Marsch nicht sterbenlassen", erklärt Gspan. Traditionen beleben, dem hat sich auch derTourismusverband Silberregion Karwendel mit seinem"retronovativ"-Leitbild verschrieben: "Der Bärenmarsch steht fürWerte in der Region und die gilt es zu erhalten, aber auch unserenGästen zu kommunizieren", so Geschäftsführerin Andrea Weber vomTourismusverband Silberregion Karwendel. Das soll in Zukunft auf nochbreiterer Basis passieren. Eine Bewerbung in Kombination mitPauschalangeboten für Sportbegeisterte ist geplant. "Diesessportliche Ereignis hat Potential, da möchten wir neue Akzente in derVermarktung setzen." [www.silberregion-karwendel.com](http://www.silberregion-karwendel.com/)Zwtl.: Bärenmarsch am 10. SeptemberLäufer, Biker und Genusswanderer haben am 10. September 2017Gelegenheit sich sportlich zu messen, die schöne Landschaft zugenießen und auf den Spuren des letzten Tiroler Bären zu wandeln. Werauch der Sieger ist - ein unvergessliches Bergerlebnis und Almgröstlaus der Riesenpfanne sind allen garantiert!Infos und Anmeldungen: [www.wsv-vomp.at] (http://www.wsv-vomp.at/)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:oberhollenzer kommunikation & eventorganisationwww.oberhollenzer.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17417/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: oberhollenzer kommunikation & eventorganisation, übermittelt durch news aktuell