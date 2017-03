"Das letzte halbe Jahr": Dokumentarischer Spielfilm im ZDF über sechs Jugendliche vor dem Schulabschluss (FOTO)

Mainz (ots) -Sechs Teenager aus der Provinz verbringen ihren letztengemeinsamen Sommer vor dem Schulabschluss. Filmemacherin Anna Wahlebegleitet sie mit der Kamera und dringt dabei tief, aber behutsam indie Lebenswelt der Jugendlichen vor. Das ZDF zeigt dendokumentarischen Spielfilm "Das letzte halbe Jahr" am Montag, 3.April 2017, 23.50 Uhr, als Kleines Fernsehspiel.Der Landstrich zwischen Kassel und Fulda in Nordhessen ist einsamund rau. Hier wachsen Josh, Laura, Hannah, Philipp, Tobi und Leonieauf. Sie sind um die 16 und werden nach den Sommerferien die Schulewechseln. "Das letzte halbe Jahr" erzählt davon, was die Jugendlichenin dieser Zeit vor dem Abschluss erleben: wofür sie kämpfen, welcheEntscheidungen sie treffen, wie sie sich verlieben und enttäuschtwerden, sich fragen, was sie eigentlich vom Leben wollen, und wie siedarauf ihre eigenen Antworten finden - oder manchmal auch ratlosbleiben.Wie die Heranwachsenden mit sich selbst, Eltern und Freunden umden richtigen Weg und die richtigen Antworten ringen, erfährt derZuschauer auch über ihre eigenen tagebuchartigenVoice-over-Kommentare. Die Jugendlichen haben ihr Drehbuch selbstmitgeschrieben. Es basiert auf ihren realen Erlebnissen, Tagebüchern,Chats und Einträgen in sozialen Netzen. Der Film verbindetinszenierte und dokumentarisch beobachtete, reale Szenen, mischt siemit Erzählerstimmen, Traumsequenzen, Chat-Texten, Fotos undAnimationen. So entsteht auf authentische, witzige und zugleichberührende Weise eine Erzählung von den Turbulenzen des Heranwachsensjenseits der Großstädte.https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttps://twitter.com/ZDF_DKFhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-18547;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dasletztehalbejahrPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell