Unterföhring (ots) -- Sky berichtet von Montag bis Sonntag insgesamt über 40 Stundenlive von den Fever-Tree Championships in London- Kai Dittmann, Stefan Hempel und Philipp Langosz kommentieren- Mit dabei sind unter anderem Titelverteidiger Marin Cilic,Wimbledon-Vorjahresfinalist Kevin Anderson sowie die Top-Ten-SpielerJuan Manuel Del Potro und Stefanos Tsitsipas- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabeiseinZwei Wochen vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon stehtdas traditionsreiche Turnier im Londoner Queen's Club auf demSpielplan der ATP Tour. Wie für viele Spieler sind die Fever-TreeChampionships auch für Sky die letzte Station der "Road toWimbledon", bevor es im wenige Kilometer entfernten All England LawnTennis and Croquet Club losgeht. Ab Montag berichtet Sky insgesamtüber 40 Stunden live und exklusiv vom Härtetest vor Wimbledon.Mit dabei sind in diesem Jahr der Titelverteidiger Marin Cilic undKevin Anderson, der im Vorjahr im Wimbledon-Finale stand. WeitereTop-Spieler, die teilnehmen werden, sind unter anderem Juan ManuelDel Potro, Stefanos Tsitsipas, Stan Wawrinka und Nick Kyrgios.Als Kommentatoren sind Kai Dittmann, der auch das Finale am 23.Juni kommentiert, Stefan Hempel und Philipp Langosz im Einsatz.Das Beste von der ATP Tour live nur bei SkyBis 2023 berichtet Sky live und exklusiv im deutschen undösterreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour.Neben den ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniereder ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 -insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich zur regelmäßigen Live-Berichterstattung von der Tour wird Sky im Juli knapp 350 Stundenlive und exklusiv vom Grand Slam Turnier in Wimbledon berichten. Dasgrößte Tennisturnier der Welt wird bis einschließlich 2022 nur beiSky zu sehen sein.Mit dem Sky Abo und dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinDie Tennis-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen desSky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweiseim klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleTennisfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Tennis-Übertragungen von Sky live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Die Fever-Tree Championships in London live bei Sky:Montag, 17.6. ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 18.6. ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 19.6., ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDonnerstag, 20.6.., ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDFreitag, 21.6., ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDSamstag, 22.6., die Halbfinals ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 3 HDSonntag, 23.6., das Finale ab 14.30 Uhr auf Sky Sport 3 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell