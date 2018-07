"Die letzte Sau" / Zweiter Film der ZDF-Reihe "Shooting Stars - Junges Kino im Zweiten" (FOTO)

Mainz (ots) -In einer Welt, in der ein fleißiger und ehrlicher Mensch nichtmehr in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, kann etwas nichtstimmen. So sieht das Bauer Huber (Golo Euler) in der Tragikomödie"Die letzte Sau", die am Mittwoch, 18. Juli 2018, 23.45 Uhr, im ZDFausgestrahlt wird. Das Road-Movie von Regisseur Aron Lehmann, derzusammen mit Carlos V. Irmscher auch das Drehbuch schrieb, ist derzweite Film der "Shooting Stars"-Reihe, den die ZDF-Redaktion DasKleine Fernsehspiel gefördert hat. Neben Golo Euler in der Hauptrollespielen Rosalie Thomass, Thorsten Merten, Christoph Maria Herbst undandere."Alles Scheißdreck", meint Schweinebauer Huber. Sein Hof istpleite. Die kleine Landwirtschaft ist gegenüber den Agrarfabrikennicht länger konkurrenzfähig. Und als schließlich ein Meteorit vomHimmel fällt und Hubers Hof in Schutt und Asche legt, hat er nichtsmehr - außer einer letzten Sau. Zusammen mit diesem Schwein verlässtHuber die Ruine, die einmal sein Hof war, und beginnt ein Leben alsHeimatloser, als Vagabund und Indianer. Er findet Gefallen an einemLeben als Rebell und begegnet auf seiner Reise Menschen, denen esähnlich erging wie ihm: "Kleine", die von den "Großen" kaputt gemachtwurden. Für diese Kleinen will Huber die Welt verändern. Er erhebtsich zum Widerstand und wird mit seiner Parole "So geht's nichtweiter!" zum Symbol für Unruhe und Freiheit.Am Donnerstag, 19. Juli 2018, 23.00 Uhr, folgt mit "Die Händemeiner Mutter" der dritte Film der "Shooting Stars". Das Drama"Somewhere in Tonga" bildet am Montag, 23. Juli 2018, 0.15 Uhr, denAbschluss der Reihe.Alle Filme der "Shooting Stars"-Reihe stehen von Dienstag, 17.Juli 2018, an 30 Tage lang in der ZDFmediathek bereit.https://presseportal.zdf.de/pm/shooting-stars-1/https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/shootingstarsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell