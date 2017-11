Köln (ots) - Endlich beginnt das große Finale der Erfolgsserie!Als "Club der roten Bänder" haben Leo (Tim Oliver Schultz), Jonas(Damian Hardung), Toni (Ivo Kortlang), Alex (Timur Bartels), Hugo(Nick Julius Schuck) und Emma (Luise Befort) gemeinsam vieleTiefschläge und Höhenflüge erlebt, jetzt stehen ihnen in den neuenFolgen Zeiten des Umbruchs bevor. Denn nach den Schreckensmeldungenvon Leos erneuter Krebs-Diagnose sowie dem Tod seinesKrankenhausvaters und Mentors Benito (Matthias Brenner) suchen die"Club"-Mitglieder in der dritten und finalen Staffel nach ihrempersönlichen Platz in der Welt. VOX zeigt ab dem 13. November, immermontags um 20:15 Uhr in zehn neuen Episoden "Club der roten Bänder",wie die preisgekrönte Geschichte rund um sechs Freunde im Krankenhausweitergeht. Wer bis dahin nicht warten möchte, kann die ersten beidenFolgen des Finales bereits exklusiv vorab (ab Freitag, 10.11. um 17Uhr) online bei TV NOW Plus schauen!Das erwartet die Fans in Folge 1 "Die Rückkehr" (am 13.11. montagsum 20:15 Uhr bei VOX): Nachdem der "Club der roten Bänder" gemeinsamBenitos letzten Wunsch einlöste und seine Asche im Meer verstreute,ist die Reise der sechs Freunde noch nicht vorbei. Denn zufälliggerät der "Club" auf ein Musikfestival und erlebt seit langer Zeitwieder das Gefühl von Freiheit - jeder auf seine ganz persönliche Artund Weise. Während Hugo, Jonas und Toni eine rauschende Party feiern,kommen sich Leo und Emma körperlich näher. Unterdessen belagern ihreunwissenden Familienmitglieder besorgt das Krankenhaus, mit derHoffnung auf ein Zeichen ihrer Schützlinge. Doch auch dasKrankenhauspersonal weiß nicht weiter. Als die Freunde schließlichihre Heimreise antreten, prallen sie mit größerer Wucht wieder aufdie Realität, als es ihnen lieb ist...So geht es in Folge 2 "Das Testament" (am 13.11. montags um 21:15Uhr bei VOX) weiter: Nach dem aufregenden Kurztrip setzt beim "Clubder roten Bänder" weitestgehend der Alltag wieder ein. Aber es dauertnicht lange, da warten schon die nächsten turbulenten Ereignisse aufdie Freunde. Während Hugo sich außerhalb des Krankenhausesdurchkämpfen muss, glaubt Leos Rivale Ruben (Dominik Buch) nach einemfiesen Streich, dass Jonas ihn als schwul geoutet hat. Das lässt der"zweite Anführer" natürlich nicht auf sich sitzen und will dasMissverständnis gleich aus der Welt schaffen. Doch das ist nicht dasEinzige, was Jonas beschäftigt: Er hadert mit dem Angebot, demSchwimmteam von Sanitäterin Iris (Isabell Polak) beizutreten. Derweilbereitet sich Leo auf seine Operation vor und hat zunehmend mitZweifeln und Ängsten zu kämpfen. Doch dann erhält er eine unerwarteteNachricht seines verstorbenen Freundes Benito, die alle Zukunftspläneverändern wird...Der Erfolgs-Hit "Club der roten Bänder", der auf den wahrenErlebnissen von Albert Espinosa beruht, geht am 13. November 2017 um20:15 Uhr in Doppelfolgen bei VOX in die dritte und finale Staffel.Direkt im Anschluss zeigt der Kölner Sender um 22:10 Uhr die ersteFolge der fünfteiligen Doku-Reihe "Club der roten Bänder - Wir sindunbesiegbar!", in der neben Porträts von Serien-Schöpfer AlbertEspinosa und der Darsteller auch Themen aus der aktuellen Staffelbeleuchtet werden.Die Fans der "Club der roten Bänder"-Musik können sich außerdemauf ein ganz besonderes Highlight freuen. Am 24. November erscheintdie offizielle "Club der roten Bänder"-CD, mit den schönsten Songsder dritten Staffel. Darüber hinaus wird es die "Club der rotenBänder"-Folgen auch für zu Hause geben! Ab dem 29.12. ist neben derDVD / Blu-ray zur finalen Staffel auch eine Komplettbox der "Club derroten Bänder"-Staffeln 1 bis 3 ebenfalls auf DVD und Blu-rayerhältlich.Interviews mit den Schauspielern, ein Doppelinterview mitSerien-Schöpfer Albert Espinosa sowie Executive Producer undVOX-Geschäftsführer Bernd Reichart, Rollenprofile der Charaktere undweitere Informationen zu "Club der roten Bänder" finden Sie auch inunserem Kommunikationsportal:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Magnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Rückfragen zu Darstellern:agentur67Telefon: 0221-569 06960Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell