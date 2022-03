Das letzte Quartal von Roku wirft Fragen über seinen Wettbewerbsvorteil auf

Wichtige Punkte

Roku meldete im letzten Quartal ein verlangsamtes Wachstum bei den aktiven Konten, den Streaming-Stunden und dem Gesamtumsatz.

Die Geschäftsführung macht dafür den schwachen TV-Markt verantwortlich, während zwei Analysten die Konkurrenz verantwortlich machen.

Die Anleger sollten vorerst abwarten und beobachten.

Für die Investoren von Roku (WKN:A2DW4X) war es in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt, und der Quartalsbericht der Streaming-Plattform zum vierten Quartal trug nicht dazu bei, die negative Marktstimmung zu ändern, die in letzter Zeit auf dem Aktienkurs lastete.

Die Anleger wussten, dass Probleme in der Lieferkette den Absatz von Smart-TVs mit vorinstallierter Roku-Software beeinträchtigen würden. Doch die Verlangsamung des Wachstums bei wichtigen Kennzahlen wie aktiven Konten, Streaming-Stunden und Umsatz veranlasste einen Analysten, die Aktie mit Verweis auf den zunehmenden Wettbewerb auf „Verkaufen“ zu stufen.

Ist die Konkurrenz schuld an der schwachen Leistung von Roku?

Faktoren, die zu einem langsameren Wachstum beitragen

Pivotal Research Group und MoffetNathanson sind zwei Unternehmen, die die Roku-Aktie in den letzten Monaten auf „Verkaufen“ herabgestuft haben. Die Analysten beider Unternehmen verweisen auf den Wettbewerbsdruck, der ihre pessimistischen Prognosen für Roku begründet.

Die jüngsten Ergebnisse haben sie in ihren Ansichten bestärkt. Das Wachstum der aktiven Konten von Roku verlangsamte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 17 % und lag damit unter der Wachstumsrate des dritten Quartals von 23 %. Auch die Gesamtzahl der Streaming-Stunden auf der Plattform stieg im vierten Quartal um 15 %, gegenüber 21 % im dritten Quartal.

Diese Zahlen sind enttäuschend, wenn man bedenkt, dass Walt Disney ein sehr starkes Quartal für Disney+ gemeldet hat. Roku profitiert in der Regel davon, wenn die Top-Dienste, mit denen es zusammenarbeitet, neue Inhalte auf den Markt bringen, insbesondere so populäre wie Disneys Das Buch von Boba Fett, das im letzten Quartal auf den Markt kam.

Die Geschäftsführung führte den Rückgang der aktiven Kunden auf Probleme in der Lieferkette zurück, die den Verkauf von Fernsehern und Roku-Playern, die für das Wachstum der Nutzerbasis erforderlich sind, unter Druck setzten. Der Umsatz mit Playern ging im Vergleich zum Vorjahr um 9 % zurück und machte weniger als 20 % des Geschäfts von Roku aus.

Roku steht im Wettbewerb mit mehreren Technologieunternehmen, die ihre eigenen TV-Streaming-Geräte herstellen. Apple TV hat einen Marktanteil von 2,7 %, Alphabets Android TV von 5,9 %, Amazon Fire von 6,4 % und Samsungs Tizen von 12,7 %. Der Anteil von Roku wurde letztes Jahr auf 6,4 % geschätzt, basierend auf Daten von Statista.

Es handelt sich um einen sehr fragmentierten Markt, und die tiefen Taschen von Amazon und Apple sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es ist auch bemerkenswert, dass ein anderer konkurrierender Anbieter von TV-Betriebssystemen, Vizio, in letzter Zeit ein schnelleres Wachstum an aktiven Konten als Roku verzeichnet hat.

Der Wettbewerb wird immer härter, aber es ist möglich, dass das Management den Anlegern die Wahrheit sagt und dass Rokus langsameres Wachstum in erster Linie auf einen schwachen Markt für Fernseherverkäufe zurückzuführen ist. Wir werden nicht wissen, was die Leistung von Roku tatsächlich beeinflusst, bis die Probleme in der Lieferkette gelöst sind.

Werbung ist eine Chance, aber…

Roku hat seine eigenen Vorteile, vor allem das Sammeln von Nutzerdaten, um effektivere Werbung auf der Plattform zu schalten. Der Verkauf von Roku-Playern macht nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes aus. Der größte Teil der Einnahmen von Roku stammt aus dem Verkauf von Werbung auf der Plattform, und daraus schlägt das Unternehmen auch Kapital. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer stieg im letzten Quartal um 43 % und trug zu einem Anstieg des Gesamtumsatzes um 33 % bei.

Werbung ist eine große Chance für Roku. Die Verbraucher verbringen immer noch mehr als doppelt so viel Zeit mit traditionellem Fernsehen wie mit Streaming, aber Roku könnte im Laufe der Zeit deutlich höhere Werbeausgaben auf der Plattform verzeichnen, wenn sich diese Lücke schließt.

Um ein nachhaltiges Wachstum aus der Werbung zu erzielen, muss Roku jedoch ein stetiges Wachstum an neuen Nutzern verzeichnen. Schließlich kann Roku mit der Monetarisierung bestehender Nutzer im Laufe der Zeit nur so viel Wachstum erzielen. Deshalb ist die Verlangsamung der aktiven Nutzerzahlen besorgniserregend und wirft Fragen über die Wettbewerbsposition von Roku auf.

Kaufe die Aktie noch nicht

Insgesamt 24 von 31 Analysten an der Wall Street stufen die Streaming-Aktie immer noch als Kauf ein. Die Aktie wird zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,7 gehandelt, verglichen mit 24 im letzten Jahr, und ist damit günstiger. Aber bevor ich Aktien kaufe, würde ich abwarten, ob sich das Wachstum der aktiven Konten von Roku wieder beschleunigen kann.

Der Artikel Das letzte Quartal von Roku wirft Fragen über seinen Wettbewerbsvorteil auf ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

