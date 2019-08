leistungleben - Sporthilfe-Markenkampagne mit Handball-Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die Deutsche Sporthilfe setzt ihre neue Markenkampagne#leistungleben fort. Mit ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Motiven undplakativen Aussagen will die Sporthilfe auf den Alltag und dieEinstellungen der von ihr unterstützten Athleten aufmerksam machensowie die Rolle der Stiftung für die Athletenförderung verdeutlichen.Rund 25 Motive finden sich auf der Kampagnenwebseitewww.sporthilfe.de/leistungleben. Hinter jedem Motiv steckt eineGeschichte geförderter Athleten - wie die von Handballspieler UweGensheimer, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Beim für seineKarriere entscheidenden Übergang vom Jugend- und Juniorenbereich zuden Herren-Mannschaften wurde der Olympia-Dritte von 2016 maßgeblichvon der Deutschen Sporthilfe unterstützt - die "wichtigsten Phase derKarriere", so Gensheimer. Zur Saison 2019/20 ist der gebürtigeMannheimer nach drei Spielzeiten in Paris zu den Rhein-Neckar Löwenzurückgekehrt.Hinweis an die Redaktionen: Abdruck von Motiv und Text isthonorarfrei möglich. Quelle: Deutsche Sporthilfe.Uwe Gensheimer: Gefördert, gefordert und gefeiertMit 18 Jahren pendelte Uwe Gensheimer ständig zwischenHandball-Halle und Schule. Dass das Top-Talent dem deutschen Handballerhalten blieb, verdankt der Sport auch Gensheimers vielen Förderern- unter anderem der Deutschen Sporthilfe.Auch ganz Große fangen irgendwann einmal klein an - sogarAusnahme-Handballer wie Uwe Gensheimer. Im Spätsommer 2005 pendelteder damals 18-Jährige meist zwischen dem Ludwig-Frank-Gymnasium imMannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost und der Halle seines Vereins SGKronau/Östringen in der Nähe von Heidelberg. Bei dem Club, der nacheinem Jahr Abstinenz gerade wieder in die erste Bundesligaaufgestiegen war, spielte Top-Talent Gensheimer zeitweise parallelbei den A-Junioren, der zweiten Mannschaft und in der erstenHerrenmannschaft. Gleichzeitig büffelte er noch für sein Abitur - fürdie meisten jungen Sportler eine entscheidende Phase in ihrer nochjungen Karriere und bei nicht wenigen sogar ein Scheidepunkt.Gensheimer blieb am Ball, auch dank seiner Unterstützer. Allen voranseine Eltern, der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar sowie die StiftungDeutsche Sporthilfe, die das aufstrebende Talent von 2005 bis 2007finanziell und ideell unterstützte.Inzwischen ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaftnatürlich längst nicht mehr auf die Förderung der Stiftungangewiesen. Ihre Bedeutung für den Handball-Nachwuchs ist ihm jedochnach wie vor sehr präsent: "Die Sporthilfe unterstützt uns Handballerin der wichtigsten Phase der Karriere, dem Übergang zwischenJugend/Junioren-Mannschaften hin zu den Herren-Mannschaften", soGensheimer. Nach seiner Junioren-Zeit, gekrönt vom EM-Titel 2006,schied er planmäßig aus der Förderung aus und startete eineWeltkarriere.Nach drei Jahren beim französischen Spitzenclub ParisSaint-Germain HB kehrte er in diesem Sommer nun zu den Rhein-NeckarLöwen in die Bundesliga zurück. Und auch bei der Sporthilfe kommt derLinksaußen inzwischen wieder vermehrt zum "Einsatz" - ist er dochTeil der neuen Sporthilfe-Markenkampagne #leistungleben. Mit mehr als25 Motiven macht die Stiftung in Social Media und Print auf denAlltag und die Einstellungen der von ihr unterstützten Athletenaufmerksam. Die allermeisten Leistungssportler müssen - anders alsHandball-Profis - neben ihrem Sport viel Zeit für Beruf, Ausbildungoder Studium aufwenden. Eine Tatsache, die Gensheimer durchaus vielRespekt abnötigt: "Viele Sportler müssen ohne große Einkünfte einenextrem hohen Aufwand betreiben, um erfolgreich zu sein. Daher ist dieSporthilfe überlebenswichtig für viele olympische Sportarten", sagteder Olympia-Dritte von 2016 am Rande des von der Sporthilfeveranstalteten Ball des Sports Anfang Februar.Dort, im Rhein-Main Congress-Center in Wiesbaden, mischte sichGensheimer nur wenige Tage nach dem vierten Platz bei der Heim-WMzusammen mit Nationalmannschaftskollege Patrick Groetzki undBundestrainer Christian Prokop unter die prominenten Gäste. Und warsich vor Ort auch für ehrenamtliches Engagement nicht zu schade:Gemeinsam mit anderen Handball-Größen wie Heiner Brand, ChristianSchwarzer und Joachim Deckarm überreichte er eine 4.000-Euro-Spendeaus dem All-Star-Game tags zuvor, in dem die deutscheNationalmannschaft zu Gunsten des Deckarm-Fonds antrat. DieserSonderfonds, der nach dem tragischen Unfall des Handball-Weltmeistersvon 1978 von der Sporthilfe eingerichtet wurde, trägt die Kosten fürRehabilitation und Pflege und finanziert sich durch Spenden undBenefiz-Spiele des deutschen Handballs. Für Gensheimer eineHerzensangelegenheit, denn auch ein Großer wie er weiß: Die Arbeitder Sporthilfe hört nach der Juniorenzeit nicht auf.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 500Fax: 069/67803 - 599E-Mail: florian.dubbel@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell