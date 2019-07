leistungleben: Deutsche Sporthilfe startet Markenkampagne (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -- Die Deutsche Sporthilfe hat eine neueMarkenkampagne gestartet. Mit ausdrucksstarkenSchwarz-Weiß-Motiven und plakativen Aussagen will die DeutscheSporthilfe auf den Alltag und die Einstellungen der von ihrunterstützten Athleten aufmerksam machen und dabei auch dieRolle der Stiftung für die Athletenförderung verdeutlichen.Die Kampagne firmiert unter dem Hashtag #leistungleben. DieDoppeldeutigkeit ist dabei Teil der Idee: Athleten leben "für dieLeistung" bzw. verkörpern Leistung, andererseits müssen sie jeden TagLeistungssport und Ausbildung, Studium oder Beruf in Einklangbringen. In den sozialen Netzwerken finden sich bereits erste Postsder Athleten.Alle Motive finden sich auf der Kampagnenwebseite:www.sporthilfe.de/leistunglebenHinter jedem Motiv steckt zudem eine Geschichte. Die Sporthilfewill diese sichtbar machen und veröffentlicht nach und nach Storys zuaktuell und ehemals geförderten Athleten.Zum Start sind dies Geschichten zu:Dirk Nowitzki (Basketball)https://bit.ly/2XVUzbyJohannes Floors (Para-Leichtathletik)https://bit.ly/2NKtjJ5Theresa Stoll (Judo)https://bit.ly/2NNt9RmDer Abdruck von Motiv und Texten ist für Redaktionen honorarfreimöglich.Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne von der BerlinerAgentur THE BRAND ORCHESTRA.Der Start der Markenkampagne ist auch der Zeitpunkt für dieModernisierung des Logos der Sporthilfe."Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, DeutscheTelekom, Deutsche Post und Allianz. Sie unterstützen die DeutscheSporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und diegesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 500Fax: 069/67803 - 599E-Mail: florian.dubbel@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell