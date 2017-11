Das legendäre Label ECM Records beginnt mit Streaming und baut seine Partnerschaft mit der Universal Music Group im Bereich des weltweiten digitalen Vertriebs aus (FOTO)

München/Berlin (ots) -Das legendäre Label ECM Records gab heute bekannt, dass es seineZusammenarbeit mit dem langjährigen Vertriebspartner Universal MusicGroup (UMG), Weltmarktführer im musikbasierten Unterhaltungsgeschäft,ausbaut, um den gesamten ECM-Katalog ab Freitag, dem 17. November2017, auf allen relevanten Streaming-Plattformen hörbar zu machen.Der für zeitgenössische Musik, Jazz und Klassik anerkannteECM-Katalog wird von der Kritik als der beste seiner Art gelobt.Geprägt durch seinen visionären Gründer und Produzenten ManfredEicher, hat ECM gleichbleibend hohe Standards in künstlerischenBelangen wie bei der Produktion beibehalten. ECM's Musik und visuelleGestaltung sind Gegenstand von Büchern, Filmen und Ausstellungen aufder ganzen Welt. Die Musik von Künstlern wie Keith Jarrett, JanGarbarek, Paul Bley, Arvo Pärt, András Schiff, Kim Kashkashian,Anouar Brahem, Jack DeJohnette, Tomasz Stanko, Avishai Cohen, NikBärtsch, Vijay Iyer, Gidon Kremer, Meredith Monk und anderenherausragenden Musikern ist jetzt auf Apple Music, Spotify, AmazonMusic, Deezer, Qobuz und Tidal verfügbar.Die Deutsche Grammophon, UMGs renommiertes "Gelbes Label", wirdfür den internationalen digitalen Vertrieb des umfangreichenECM-Katalogs verantwortlich sein. Der Launch wird begleitet von einerbreit angelegten Kampagne in Zusammenarbeit mit den engagiertenStreaming-Partnern.ECM und UMG haben darüber hinaus eine weitreichende Verlängerungihrer Partnerschaft im Bereich der physischen Distributionvereinbart, die mit Australien um einen dynamisch wachsenden Markterweitert wird.Dr. Clemens Trautmann, President Deutsche Grammophon: "Ich dankeManfred Eicher für sein Vertrauen in Universal Music und die DeutscheGrammophon. Mein Team, meine Kolleginnen und Kollegen auf der ganzenWelt und ich freuen uns alle sehr, den wertigen ECM Katalog auch aufallen relevanten digitalen Plattformen erlebbar zu machen. Wir werdenunsere vertriebliche Kompetenz in vollem Umfang ECM und seinengroßartigen Künstlern zur Verfügung stellen. Die enge Zusammenarbeitund der Erfahrungsaustausch werden auch dem Portfolio der DeutschenGrammophon zugute kommen."Frank Briegmann, President & CEO Central Europe Universal Musicund Deutsche Grammophon: "Ich freue mich sehr über diese noch engereKooperation. Unsere Zusammenarbeit zeigt, wie sich ein weltbekanntesGenre-Label und ein globaler Major respektieren und perfekt ergänzenkönnen. Manfred Eichers jahrzehntelange Konzentration aufherausragende Künstler und beispielhafte Produktionen hat einenbuchstäblich legendären Katalog geschaffen. Wir sind stolz darauf,ECM Zugang zu unseren internationalen Netzwerken und Expertenteams zugeben."https://ecm.lnk.to/ECM_StreamingLINK ZUM ECM-STATEMENT https://www.ecmrecords.com/newsECM and StreamingOver the past week we have begun the process of enteringstreaming, and from November 17th, the full ECM catalogue will beavailable to subscribers to services including Apple Music, Amazon,Spotify, Deezer, Tidal and Qobuz. This simultaneous launch across theplatforms - facilitated by a new digital distribution agreement withUniversal Music - invites listeners to explore the wide range ofmusic recorded by our artists in the course of nearly five decades ofindependent production.Although ECM's preferred mediums remain the CD and LP, the firstpriority is that the music should be heard. The physical catalogueand the original authorship are the crucial references for us: thecomplete ECM album with its artistic signature, best possible soundquality, sequence and dramaturgy intact, telling its story frombeginning to end.In recent years, ECM and the musicians have had to faceunauthorized streaming of recordings via video-sharing sites, pluspiracy, bootlegs, and a proliferation of illegal download sites. Itwas important to make the catalogue accessible within a frameworkwhere copyrights are respected.ECM Press OfficeMunich, November 14, 2017Pressekontakt:christian.stolberg@ecmrecords.comfelix.mesenburg@umusic.comErgänzende Informationen:ECMIm Laufe seiner fast fünfzigjährigen Geschichte hat sich ECMRecords einen Namen als eines der kreativsten und einflussreichstenLabels gemacht. Für viele Zuhörer - wie es The Village Voice einmalformuliert hat - ist ECM "eher so etwas wie ein Genre als ein Label"geworden, wenn auch ein Genre, dessen Musik sich aus denverschiedensten Quellen speist. Die gleichbleibend hohe Qualität derProduktionen von ECM ist legendär, und die Musik und visuelleGestaltung sind Gegenstand von Büchern, Filmen und Ausstellungen aufder ganzen Welt.ECM (Edition of Contemporary Music) wurde 1969 von Manfred Eicherund Karl Egger in München gegründet und stellte von Anfang an dieImprovisation in den Mittelpunkt. Die erste Veröffentlichung war MalWaldrons Album mit dem bezeichnenden Titel "Free At Last". Maßstäbesetzende Jazzaufnahmen von Paul Bley, Keith Jarrett, Jan Garbarek,Chick Corea, Gary Burton, Art Ensemble of Chicago, Don Cherry, JohnSurman, Terje Rypdal, Egberto Gismonti, Enrico Rava, Ralph Towner,Pat Metheny und anderen folgten bald. Ende der 1970er Jahre war auchzeitgenössische notierte Musik Teil des Programms, mitidiosynkratischen Klassikern wie zum Beispiel Steve Reichs "Music for18 Musicians" und Meredith Monks "Dolmen Music".Um das auf leise Art revolutionäre Album "Tabula rasa" von ArvoPärt vorzustellen, wurde 1984 das Schwesterlabel ECM New Series insLeben gerufen. Seither ist die New Series eine breite Plattform fürMusik von der vorbarocken Ära bis in die Gegenwart. Eicher, alsProduzent für beide ECM Serien tätig, hat zahlreiche Auszeichnungenals Klassik- und Jazz-Produzent des Jahres erhalten, und auch ECM hatinternationale Preise in verschiedenen Kategorien gewonnen. Unter denKomponisten, die regelmäßig auf ECM New Series veröffentlichen,befinden sich - neben Pärt - György Kurtág, Valentin Silvestrov,Tigran Mansurian, Giya Kancheli, Erkki-Sven Tüür, Heinz Holliger,Heiner Goebbels, Helena Tulve and Eleni Karaindrou. Zu den Musikernder ECM New Series gehören András Schiff, Kim Kashkashian, GidonKremer, Dennis Russell Davies, Tõnu Kaljuste, Thomas Demenga, AnjaLechner, Rolf Lislevand, Carolin Widmann, The Hilliard Ensemble, TrioMediaeval, John Potter, Alexei Lubimov, Momo Kodama, Anna Gourari,John Holloway, Michelle Makarski und Duo Gazzana. New Series hat auchLyrik-Lesungen mit Bruno Ganz und Christian Reiner herausgegeben.Eine der Errungenschaften von ECM besteht darin, Akteure ausverschiedenen musikalischen Welten zusammenzubringen - mitbemerkenswerten Ergebnissen. Keith Jarrett und Gidon Kremerarbeiteten an der nach wie vor maßgeblichen Lesart von Pärts Fratreszusammen. Die Verbindung des Saxophonisten Jan Garbarek mit demHilliard Ensemble auf Officium erwies sich sowohl als künstlerischerMeilenstein als auch als Publikumserfolg und führte zu zwanzig Jahrengemeinsamer Tourneen. Eine weitere transkulturelle Kooperation istdas Aufeinandertreffen des tunesischen Oud-Spielers Anouar Brahem mitden Jazzmusikern Dave Holland, Jack DeJohnette und Django Bates auf"Blue Maqams" im Herbst 2017.Mittlerweile sind mehrere Musikergenerationen mit ECMaufgewachsen, dazu gehört eine zweite und dritte Welle voneuropäischen Musikern, darunter Trygve Seim, Jakob Bro, Mathias Eick,Nik Bärtsch, Marcin Wasilewski, Colin Vallon, Thomas Strønen, TordGustavsen, Julia Hülsmann, Giovanni Guidi, Mette Henriette und vieleandere.Das Label dokumentiert weiterhin auch kreative Musiker, die in denUSA arbeiten, darunter Vijay Iyer, David Virelles, Craig Taborn,Chris Potter, Tim Berne, Mark Turner, Ches Smith, David Torn, MatManeri und viele mehr. Die Arbeit geht weiter.