Die leckerste Erfrischung, die Rhabarber werden kann (FOTO)

Bruchhausen-Vilsen (ots) -Das Sortiment der VILSA Limonaden wird um eine neueGeschmacksrichtung erweitert: Rhabarber.Kannst du den Sommer auch kaum erwarten? Endlich wieder sonnigeTage und warme Grillabende mit einem kühlen Drink in der Hand? Dannhat VILSA die passende Erfrischung im Gepäck. Neben den bereitsbestehenden und beliebten Sorten Ananas-Orange und Maracuja kommt abMärz eine neue, fruchtig-herbe Variante dazu: Rhabarber.Die neue Erfrischung ist mit dem natürlichen VILSA Mineralwasserhergestellt und enthält einen Rhabarber-Fruchtgehalt von 10 % - istdaher spritzig-frisch und nicht zu süß. Wie schon die sommerlichenVarianten Ananas-Orange und Maracuja kommt auch die neue SorteRhabarber ohne Süßstoffe und künstliche Aromen aus. Zudem sind diefruchtigen Sorten vegan. Das Zusammenspiel aus exotischemFruchtgeschmack und natürlichem VILSA Mineralwasser macht die dreiErfrischungen zur idealen alkoholfreien Alternative.Die Limonaden überzeugen zudem durch das moderne Design der0,33-l-Glasflasche in der handlichen 4er-Verpackung - praktisch fürden Transport nach Hause und für die platzsparende Lagerung imKühlschrank. Denn eisgekühlt schmecken sie am besten!Über VILSA:Die Marke VILSA ist Dachmarke des privat geführtenFamilienunternehmens VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH & Co. KG. InNorddeutschland ist VILSA Marktführer im Segment Mineralwasser undgleichzeitig Anbieter des größten Sortiments alkoholfreierErfrischungsgetränke. Das natürliche Mineralwasser von VILSA istnachweislich seit Jahrtausenden unberührt und wird unter strengstenAuflagen gefördert. Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichenRessourcen ist elementarer Bestandteil der Firmenphilosophie desFamilienunternehmens. Daher unterstützt VILSA-BRUNNEN Projekte, diedie Natur und deren kostbare Ressourcen schützen und die eigenenQuellen für die folgenden Generationen bewahren. Für weitereInformationen: www.vilsa.dePressekontakt:Michael E. DeutschbeinScholz & Friends Hamburg GmbHTel.: +49 40 37681-201Mail: michael.deutschbein@s-f.comOriginal-Content von: Vilsa-Brunnen Otto Rodekohr GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell