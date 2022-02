lavera Naturkosmetik offiziell als Marke des Jahrhunderts geehrt

Hannover/Berlin (ots) -Marken, die in den Kreis der Marken des Jahrhunderts aufgenommen werden, gehören zur Königsklasse der Deutschen Wirtschaft. Sie haben durch ihre außergewöhnlichen Leistungen und jahrzehntelange Markenarbeit eine ganze Produktgattung entscheidend geprägt. Dr. Florian Langenscheidt (Verleiher dieser besonderen Auszeichnung) hat nun der Naturkosmetikmarke lavera und ihrem Markenerfinder Thomas Haase die besondere Ehrung im Bundeszimmer des Berliner Hotels Adlon Kempinski offiziell übergeben.Dr. Florian Langenscheidt, seit über 20 Jahren Herausgeber der Marken des Jahrhunderts, beschreibt seine Intention für diese besondere Auszeichnung wie folgt: "Marken sind Versprechen für außergewöhnliche Leistungen und Perfektion in jedem Detail, für Qualität und Tradition. Sie geben uns das Gefühl, das Beste, Schönste und Eleganteste gewählt zu haben. Deutsche Standards-Marken des Jahrhunderts rollt diesen Stars den roten Teppich aus. Sie sind eine Gesamtschau der Deutschen Wirtschaft, des weltbekannten made in Germany". https://www.lavera.de/lavera-welt/geschichte/jahrhundertmarke (https://www.lavera.de/lavera-welt/geschichte/jahrhundertmarke)lavera Naturkosmetik ist die Marke des Jahrhunderts exklusiv für die Kategorie "DIE NATURKOSMETIK" und damit eine von den fast 200 Marken, die zu den Leuchtturmmarken der Deutschen Wirtschaft zählen. "Mit innovativem Marketing, frischen Vertriebsideen und kreativer Kommunikation schuf Firmen- und Markengründer Thomas Haase eine 'wahre Marke' " heißt es in der offiziellen Begründung für diese einzigartige Auszeichnung. Lavera Naturkosmetik verwöhnt seit 35 Jahren als Naturkosmetik-Vollsortimenter Groß und Klein mit Pflegeprodukten aus der Natur, die in einer geschlossenen Produktions- und Herstellungskette in der Region Hannover hergestellt werden. "Lavera. Natur, die Du fühlst" ist der Anspruch der natürlichen und nachhaltigen lavera Pflegekonzepte mit Schwerpunkt auf Gesichts- und Körperpflege, Haarpflege Sonnenschutz und dekorativer Kosmetik, die Thomas Haase 1987 erfunden hat. Darüber hinaus engagiert sich die Marke unter anderem für den Tierschutz und für verschiedene nationale und internationale Klimaschutz- und Entwicklungsprojekte in Peru, Kenia, Afrika und Deutschland.lavera Naturkosmetik - Schönheit, Natürlichkeit, Wirksamkeit - unser Erfolgsrezept seit 1987Seit der Gründung des Unternehmens Laverana und der Marke lavera im Jahr 1987 war es das Ziel von Gründer und Inhaber Thomas Haase, Naturkosmetik für jeden zugänglich zu machen. Mittlerweile ist lavera eine der erfolgreichsten Naturkosmetikmarken Deutschlands mit dem Ziel, die Wirkgeheimnisse der Natur immer wieder neu zu entschlüsseln und diese in innovativen und natürlichen Produkten abzubilden. Nachhaltigkeit ist bei lavera schon immer eine Herzensangelegenheit und so engagiert sich die Marke für verschiedene nationale und internationale Klimaschutzprojekte. Zudem setzt der Naturkosmetikhersteller bei Verpackungen den höchstmöglichen Anteil an recyceltem Material ein und arbeitet kontinuierlich daran, den Verpackungsanteil der Produkte weiter zu reduzieren. Von der Produktidee bis zur Auslieferung erfolgt alles aus einer Hand in der Region Hannover. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich. Zertifizierte Naturkosmetik: lavera. Natur, die du fühlst.Pressekontakt:Sabine Kästner, Presse und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569sabine.kaestner@lavera.de oder presse@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuell