Das langsamste Streichkonzert seit der Erfindung der Stulle - Rama liefert mit neuem ASMR-Video 30 Minuten Entspannung pur (VIDEO)

Hamburg (ots) -Mit neuem Design und verbesserter Rezeptur steht Rama seit kurzemmit fünf neuen Sorten im Kühlregal. Dass die Kult-Marke sich auf dieneuen Zeiten einstellt, beweist sie jetzt mit einem exklusivenASMR-Video und liefert Stullen-Fans Entspannung pur. Zuschauer könnensich auf eine halbe Stunde Streichen, Rascheln und Knistern freuen -Kopfkribbeln inklusive:https://www.youtube.com/watch?v=z3IO2FNV1BY&t=613sFür die Eiligen unter uns, gibt es das Video auch in derKurzversion.Akustische Reize, die für Kribbeln sorgenEs beginnt mit einem wohligen Kribbeln im Kopf. Manchmal breitetes sich aus. Im Nacken, in den Armen, im ganzen Körper. ASMR, kurzfür Autonomous Sensory Meridian Response, heißt das Zaubermittel, dasvon vielen als angenehm und beruhigend empfunden wird. Im30-minütigen ASMR-Clip von Rama beobachtet der Zuschauer, wie einMann langsam und genüsslich ein knusprig gebackenes Brotlaibschneidet und sich anschließend ein Butterbrot schmiert. Dazwischentippt er auf verschiedenen Küchenutensilien, lässt Pfefferkörnerrollen und knistert mit frischer Kresse. Was auf den ersten Blickbefremdlich wirkt, zeigt schon nach kurzer Zeit seine Wirkung - dennnicht nur optisch ist das Video ansprechend. Die dabei erzeugtenGeräusche und Trigger lassen den Zuschauer entspannen und lösen imbesten Fall bestimmte Sinnesreize aus. "Wer hätte gedacht, dassStullen zubereiten so meditativ sein kann." sagt SebastianBernbacher, Marketing Manager, Unilever DACH. "Wer morgens hektischsein Pausenbrot schmiert, sollte mal über Alternativen nachdenken".Mit Rama in die neuen ZeitenPflanzlich und vielseitig präsentieren sich die neuen Sorten, dieab sofort in den Kühlregalen erhältlich sind. Neben der veganenVariante Rama 100% Pflanzlich stehen Rama mit Butter, Rama mit Butter- Meersalz, Rama mit Buttermilch und Rama Leicht & Mild zur Wahl.Aufstrich- Liebhabern gibt Rama damit neue Anreize, sich wieder aufdie schönen und simplen Dinge des Lebens zu besinnen, wie das Stullenschmieren. Passend dazu liefert das ASMR-Video Entspannung für alleGestressten und Schlaflosen, die den hektischen Alltag hinter sichlassen wollen.Entspannungstrend ASMR erobert das InternetASMR beschreibt eine Art "Kopfkribbeln", ausgelöst durch auditiveoder visuelle Reize. Dabei flüstern ASMR-Künstler ins Mikrofon, gebenMassagen, streichen über verschiedene Oberflächen oder knistern mitFolien. Das Gehirn reagiert auf diese als angenehm empfundeneGeräusche, manchmal sogar mit einem wohltuenden Kopfkribbeln.ASMR-Clips dienen deshalb immer mehr Menschen als Entspannungs- oderEinschlafmethode und wurden in den letzten Jahren zu einemYouTube-Phänomen. Manchmal sind es eben die kleinen Freuden im Leben,die am wirkungsvollsten sind.Die neuen Rama Produkte sind ab sofort im Handel erhältlich(Unverbindliche Preisempfehlung: 1,39 Euro).Über Rama:Rama ist eine Marke des Unilever-Konzerns, unter der seit 1924größtenteils pflanzliche Streichfette und Margarinen in Deutschland,Österreich und seit 1954 auch in der Schweiz angeboten werden. Seitseiner Einführung steht Rama für Qualität und bewusste Ernährung. Alsbewährte Alternative zu Butter leistet die Marke einen Beitrag zueiner ausgewogenen Ernährung. Eine ausgewogene Kombination aussorgfältig ausgewählten Pflanzenölen macht Rama zu etwas ganzBesonderem. Rama enthält dadurch essenzielle Fettsäuren wie Omega-3-und Omega-6-Fettsäuren.Nähere Informationen zu den neuen Rama Produkten auch unterwww.rama.dePressekontakt:fischerAppelt, relations GmbHCharlotte RodeTel.: 040 899 699 297Email: cro@fischerappelt.deOriginal-Content von: Unilever Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell