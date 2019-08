Das langsamere Wachstum von Tencent Music Entertainment verschreckt sogar die bullischen Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Die Aktien von Tencent Music Entertainment (WKN:A2PB0S) gerieten ins Straucheln, nachdem der chinesische Musikstreamingriese seine Zahlen für das zweite Quartal vorlegte. Grundsätzlich sehen die wichtigsten Zahlen nicht schlecht aus. Der Umsatz stieg um 31 % gegenüber dem Vorjahr auf 5,9 Milliarden RMB (859 Milliarden US-Dollar) und übertraf damit die Erwartungen um 18 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 6 % auf 1,1 Milliarden RMB (164 Millionen US-Dollar) bzw. 0,1, US-Dollar je Aktie, was zwei Cent über den Erwartungen lag.

Allerdings verlangsamt sich das Wachstum von Tencent Music und die Margen werden dünner. Auch die Expansionspläne blieben unklar. Das verschreckte die bullischen Investoren. Lass uns den zweiten Quartalsbericht genauer untersuchen, um zu sehen, ob die Sorgen berechtigt sind.

Das Onlinemusikgeschäft verliert an Schwung

Tencent Music erwirtschaftete im letzten Quartal 26 % seines Umsatzes mit Musikstreamingapps (QQ Music, Kugou und Kuwou) sowie digitalen Downloads. Allerdings fiel der Umsatz um 3 %, da es monatlich aktive Nutzer (MAUs) verlor. Dieser Rückgang konnte nicht durch die steigende Zahl an zahlenden Abonnenten und höheren, durchschnittlichen, monatlichen Ausgaben pro Nutzer ausgeglichen (ARPPU) werden.

Online Music Gesamt Vergleich zum Vorquartal Vergleich zum Vorjahr Mobile MAUs 652 Millionen 0 % 1 % Zahlende Nutzer 31 Millionen 9 % 33 % Abo-Umsatz 798 Millionen RMB 12 % 32 % ARPPU 8,6 RMB 4 % (1 %) Umsatz 1,6 Milliarden RMB (3 %) 20 %

Quelle: TME zweiter Quartalsbericht.

Im Vergleich zu seinem nächsten Konkurrenten NetEases (WKN:501822) Cloud Music sieht das Wachstum von Tencent Music furchtbar aus. NetEase gab letztes Quartal bekannt, dass die Zahl der Nutzer seiner Mobileapp letztes Jahr um 50 % auf 800 Millionen gestiegen ist. Außerdem soll die Abonnentenzahl um 135 % gestiegen sein. Eine absolute Zahl gab das Unternehmen jedoch nicht an.

Tencent Music verwandelt schrittweise seine MAUs in zahlende Nutzer, aber die niedrige ARPPU von 8,6 RMB (1,22 US-Dollar) zeigt, dass es keine große Preissetzungsmacht in diesem Markt hat. Spotify (WKN:A2JEGN), welches einen Anteil an Tencent Music hält, verlangt in den meisten Märkten 5 US-Dollar bis 10 US-Dollar pro Monat von seinen Abonnenten.

Das jährliche Wachstum des Abonnentenumsatzes in dieser Sparte in Höhe von 32 % ist jedoch eine Beschleunigung gegenüber den 26 %, die es im ersten Quartal erzielte. Tencent Music sagte, dass es dieses Wachstum unterstützen will, indem es plant, „weitere Privilegien und differenzierte Services“ für seine zahlenden Mitglieder anzubieten. Zudem soll der Dienst auf andere Plattformen ausgeweitet werden, wie Autos, Smart Speaker und Smart Watches.

Das Unternehmen glaubt, dass ein kürzliches Redesign für QQ Music die Musikempfehlungen verbessern und die Nutzungszahlen erhöhen wird. Außerdem soll die Verknüpfung zu anderen Diensten von Tencent (WKN:A1138D) – inklusive Tencent Video, Tencent Pictures und Tencent Games – mehr Nutzer auf die App bringen. Es scheint nach Wegen zu suchen, sein Angebot für digitale Musik über China hinaus auszudehnen, aber es könnte in diesem dichten Markt viel Wettbewerb erfahren.

Die Social Entertainment-Sparte ist noch ein Wachstumsmotor

Die verbleibenden 74 % des Umsatzes von Tencent Music kommen aus der Sparte Social Entertainment. Hier wird der meiste Umsatz durch die Livestreaming-Karaoke-App WeSing erwirtschaftet. Wie andere chinesische Live-Videoplattformen verdient WeSing Geld, wenn Nutzer virtuelle Geschenke für ihre Lieblingssendungen kaufen.

Dieses Geschäft boomt noch und weist ein solides sequenzielles und jährliches Wachstum der MAUs, zahlenden Nutzern und ARPPU auf. Die ARPPU liegt bei sagenhaften 130,2 RMB (18,48 US-Dollar) dieses Quartal.

Social Entertainment Gesamt Vergleich zum Vorquartal Vergleich zum Vorjahr Mobile MAUs 239 Millionen 6 % 5 % Zahlende Nutzer 11,1 Millionen 3 % 17 % ARPPU 130,2 RMB 2 % 17 % Umsatz 4,3 Milliarden RMB 4 % 35 %

Quelle zweiter Quartalsbericht von TME.

WeSing ist in Tencents WeChat integriert. Das ist die größte mobile Messagingplattform in China mit 1,1 Milliarden MAUs weltweit. Diese Integration zusammen mit der steigenden Beliebtheit seiner Top-Streamer und in-App-Singspiele verleihen den Nutzungszahlen der App in China und Südostasien viel Schwung.

Allerdings lag das jährliche Wachstum der ARPPU von 17 % unter den 28 %, die es im ersten Quartal verzeichnete. Wenn diese Verlangsamung weitergeht, kann das Wachstum der Social Entertainment-Sparte wahrscheinlich die Verlangsamung des Online Music-Geschäfts nicht mehr ausgleichen.

Sinkende Margen und langsameres Gewinnwachstum

Im Gegensatz zu anderen Musikstreamingplattformen bleibt Tencent Music profitabel, dank seiner wachstumsstarken Social Entertainment-Sparte und günstigen Lizenz- und Investitionsvereinbarungen mit Plattenlabeln.

Allerdings sanken die Bruttomargen auf 32,9 %, da die Investitionen in sein Ökosystem erhöht wurden, mehr Inhalte lizenziert wurden und der Umsatz aus der Vergabe von Unterlizenzen (hier werden Lieder von Plattenlabeln an andere chinesische Plattformen lizenziert) sank.

Dieser Druck sorgte dafür, dass das Nettogewinnwachstum in den einstelligen Bereich fiel. Das war das erste Mal seit seinem Börsengang im Dezember. Dieser Zustand könnte normal werden, wenn sich das Umsatzwachstum nicht wieder beschleunigt. Darum waren die Investoren von dem zweiten Quartalsbericht nicht beeindruckt. Das spiegelt sich auch im Aktienpreis wieder, der nur 10 % über dem Kurs zum Börsengang liegt.

Das Unternehmen gab für das volle Jahr keine Erwartung an. Das macht es schwer einzuschätzen, wie gut es die Wachstumsherausforderungen in Form von NetEase Cloud Music angeht. Daher denke ich, dass Investoren, die in Tencent Music investieren wollen, einfach Tencent erwerben sollten, welches eine Mehrheitsbeteiligung in seinem stark diversifizierten Portfolio an dem Unternehmen hält.

Vergiss Elektroautos – dieser Markt könnte viel größer werden Milliardenschwere Forschungsprogramme treiben die Entwicklung von Wasserstoff jetzt voran. Vor unseren Augen entwickelt sich eine gewaltige Industrie. Und es gibt zwei Player, die unserer Analyse nach jetzt bereits davon besonders profitieren könnten!Lies alle Infos jetzt in der kostenlosen Studie „Wasserstoff: Ein schlafender Riese erwacht!“ von The Motley Fool Deutschland. Einfach klicken, um jetzt herauszufinden, wie du von diesem Megatrend profitieren könntest! Plus: zwei Aktien, die wir für besonders spannend halten — jetzt kostenlose Studie „Wasserstoff: Ein schlafender Riese erwacht!“ anfordern.



Leo Sun hält Aktien von Tencent Holdings. The Motley Fool hält und empfiehlt Aktien von NeetEase, Spotify Technology und Tencent Holdings.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 14.08.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019